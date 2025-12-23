Colectivos del área Metropolitana en manos de ERSA por otros cinco años

Dejan sin efecto decreto que modificaba servicios interurbanos de colectivos en el Gran Paraná y otorga a ERSA Urbano S.A el área metropolitana por cinco años

El Gobierno de Entre Ríos dejó sin efecto el Decreto N° DTO-2025-1718-E-GER-GOB, mediante el cual se había dispuesto la baja de distintos servicios interurbanos y suburbanos en el Área Metropolitana del Gran Paraná y la creación de un nuevo esquema de transporte. La decisión fue oficializada a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Según se desprende del texto oficial, la medida se adoptó luego de advertirse que el decreto original no había generado efectos jurídicos, ya que no fue notificado a la empresa concesionaria ERSA Urbano S.A. ni publicado oportunamente en el Boletín Oficial. En consecuencia, continúan vigentes los permisos otorgados por el Decreto N° 1072/24 del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, los cuales se encuentran actualmente en ejecución y tienen vigencia hasta marzo de 2026.

Concesión

El decreto ahora dejado sin efecto había establecido la baja de diversos servicios interurbanos y suburbanos, entre ellos los recorridos Colonia Avellaneda–San Benito–Paraná–Oro Verde, Paraná–Colonia Avellaneda–Sauce Montrull y Gualeguaychú–Pueblo General Belgrano, además de disponer la creación del denominado “Servicio Interurbano del Área Metropolitana del Gran Paraná”, otorgando permisos por cinco años a la firma ERSA Urbano S.A.

No obstante, tras una nota presentada por la Municipalidad de Paraná y la intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, se consideró necesario revisar la medida. Desde el Ejecutivo provincial se remarcó la importancia de coordinar acciones entre la Provincia y los municipios involucrados, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de transporte y evitar inconvenientes derivados de la super

posición de jurisdicciones.

Asimismo, se señaló que la baja del servicio Gualeguaychú – Pueblo General Belgrano implicaría el traspaso de la responsabilidad al ámbito municipal, lo que requiere un análisis más profundo de la situación local y, eventualmente, la firma de un convenio que deje constancia de la aceptación de dicha transferencia.

La Coordinación General de la Secretaría de Transporte concluyó que no existían obstáculos legales para dejar sin efecto el decreto original, fundamentando su postura en doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los actos administrativos de alcance particular adquieren eficacia a partir de su notificación al interesado.

Finalmente, el nuevo decreto dispone expresamente dejar sin efecto el DTO-2025-1718-E-GER-GOB y ordena su registro, comunicación, publicación y archivo, con la intervención de la Secretaría de Transporte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia.

