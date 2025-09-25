Paraná: la UIER realizó la Jornada de la Industria

En el Centro Provincial del Convenciones de Paraná se realizó la 21° Jornada de la Industria organizada por la UIER (Unión Industrial de Entre Ríos).

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) llevó a cabo este jueves su 21° Jornada de la Industria, bajo el lema “La industria que queremos en Entre Ríos”. Con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA), la institución planteó los desafíos que atraviesan los encadenamientos productivos en materia impositiva, de infraestructura, financiamiento, legislación laboral, entre otros temas.

Todos estos temas con el propósito de volver a crecer y desarrollar la provincia y el país con generación de trabajo. En ese sentido, las entidades instaron a avanzar sobre las reformas pendientes para generar condiciones de competitividad.

Datos del evento en Paraná

El evento se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ante la presencia de más de 500 personas que colmaron el auditorio. Gabriel Bourdin, presidente de UIER, encabezó el encuentro como anfitrión, y contó con la destacada participación del presidente de UIA Martín Rappallini, el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta Rosario Romero.

En ese marco, se hizo entrega del Decálogo del “Nuevo Contrato Productivo”, cuyo documento compendia 10 principios en pos de fortalecer la industria argentina y promover un desarrollo sostenible.

Expresiones en el Centro Provincial de Convenciones

En la apertura, Bourdin hizo un repaso por la agenda industrial que se puso en marcha desde la entidad en conjunto con el sector público, que permitieron impulsar programas de incentivo al empleo y las inversiones.

En ese sentido, reflexionó sobre la importancia del sector: “La industria invierte para producir más, agrega valor en origen, innova, abastece su mercado interno y exporta, genera empleo y sustento para miles de familias, la que da oportunidades a los jóvenes y transforma comunidades”.

En otro orden, tras repasar la fuerza de los jóvenes para dar continuidad institucional, resaltó el compromiso y esfuerzo de las empresas privadas por generar transformación y cuidar el empleo, a pesar de los desafíos del contexto. “Todos los industriales trabajamos y pensamos en el mediano y largo plazo”, resaltó.

Finalmente, coincidió con las reformas pendientes planteadas por UIA, como modernización laboral y alivio impositivo, para que las industrias sean “capaces de ofrecer productos de calidad y mejores precios, siendo competitivos y eficientes”.

Rosario Romero, intendenta de Paraná, brindó palabras de bienvenida, especialmente a quienes visitaron la ciudad. “Aprecio especialmente el valor de la industria, desde su nacimiento en la historia, porque ha sido un motor de la economía y agente de cambio en las sociedades”, expresó, y subrayó: “Los Estados tenemos que ser facilitadores de esas ideas”.

A su turno, Rappallini, quien primeramente destacó que “Entre Ríos representa el potencial productivo de la Argentina”, reflexionó luego sobre los desafíos en este nuevo contexto nacional. “Estamos en un momento de transición. El primer paso ha sido claro de ordenar la macroeconomía, bajar la inflación, equilibrar las cuentas públicas y dar previsibilidad. Pero con esto no alcanza. La macroeconomía ordena, pero la microeconomía decide. Y en la microeconomía tenemos dificultades”, advirtió, y pidió por la recuperación del nivel de actividad, bajar el dumping y el contrabando, reducir las tasas de interés y la presión tributaria.

“La Argentina necesita trabajar sobre cuestiones estructurales para ser un país competitivo”, añadió el presidente de UIA, quien valoró las propuestas incluidas en el Nuevo Contrato Productivo. “Es muy importante nivelar la cancha. No podemos hablar de competitividad si no encaramos dos reformas fundamentales, una impositiva que reduzca la presión fiscal sobre la producción y el trabajo.

Y una modernización laboral que preserve derechos, pero que adapte nuestro sistema a la realidad del siglo XXI”, manifestó, y acotó que se trata de “los factores más importantes para atacar de manera directa lo que más nos impacta a los industriales que es el costo argentino”.

Frigerio UIER

La palabra de Rogelio Frigerio

En tanto, el primer mandatario entrerriano coincidió con los desafíos de la industria y marcó la necesidad de eficientizar el Estado. “Las industrias necesitan que ayudemos a nivelar la cancha para que puedan producir”, subrayó. Al respecto, planteó que el principal objetivo es “que haya más empleo en el sector privado”. “Si no hay inversión, no hay industria; y si no hay industria, no hay trabajo”, sostuvo.

Además, reflexionó que “el equilibrio fiscal es condición necesaria pero no suficiente”, por lo cual compartió el mensaje de que “hay reformas que no pueden seguir esperando”, como modernización laboral y tributaria. En otro orden, anunció una nueva Ley de Gestión Ambiental y la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones. “Que invertir en Entre Ríos sea la mejor decisión”, propuso.

Los disertantes en Paraná

“Modernización laboral: las reformas pendientes”, fue el título del panel que puso en debate un tema sensible que resulta transversal a todo el sector privado. Para ello, expusieron Guillermo Plate, superintendente de Seguros de la Nación; Ignacio Subizar, gerente de Administración de Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación; y Sebastián Etchemendy, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella; bajo la moderación de José Luis Zapata, vicepresidente del Departamento de Política Social de UIA.

En tanto, el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, brindó un análisis estadístico de la situación en la provincia y las políticas implementadas en el Estado entrerriano.

Por otro lado, en el panel “Nuevas condiciones de competitividad internacional”, disertó Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción de la Nación, quien planteó el rol del Estado para generar mayor “previsibilidad y estabilidad” en las empresas productivas.

En tanto, también expuso el economista Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales; y Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, quien comentó sobre la política nacional en la materia. El espacio contó con la moderación de María Eugenia Hillairet, directiva de UIER, y Pablo Zárate, gerente de Comercio Exterior de Petropack.

Más detalles

Otra de las disertaciones esperadas, para analizar el complejo escenario nacional en materia económico financiera, fue la del economista Alfonso Prat Gay. El exministro de Hacienda de la Nación (2015-2016) y expresidente del Banco Central de la República Argentina (2002-2004) trazó los desafíos de la economía argentina en materia fiscal, cambiaria y monetaria.

En tanto, lo acompañó en la moderación Diego Coatz, director Ejecutivo de UIA, quien además brindó un panorama sobre las realidades que atraviesan los sectores industriales del país.

Finalmente, a modo reflexivo, el cierre estuvo a cargo de Darío Sztajnszrajber, licenciado en Filosofía, divulgador de filosofía y escritor. Durante su disertación, titulada “Pensar al otro”, el especialista abrió interrogantes sobre los tiempos presentes y motivó a reflexionar sobre la necesidad de generar espacios de diálogo con uno mismo y con los otros.