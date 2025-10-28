Uno Entre Rios | La Provincia | Agua

Trabajos en el agua potable afectarán el suministro en distintos sectores de Paraná

La Municipalidad realizará este miércoles diversas intervenciones en la red de agua potable, con el objetivo de habilitar nuevas cañerías. Será en la zona sur.

28 de octubre 2025 · 22:30hs
Personal municipal realizará este miércoles diversas intervenciones en la red de agua potable, con el objetivo de habilitar nuevas cañerías y efectuar reparaciones en distintos puntos de la ciudad. Debido a estas tareas, podrían registrarse baja presión o interrupciones temporales del servicio en varios barrios.

El sur afectado con cortes de agua

En la zona sur, se concretarán dos enlaces sobre avenida Francisco Ramírez: uno en la intersección con calle Noaco, y otro en el tramo comprendido entre Noaco y avenida De las Américas.

Estas labores permitirán habilitar una nueva red de abastecimiento, y se ejecutarán durante la mañana. Por ello, podría verse afectado el suministro en el sector comprendido desde Ramírez y Juan Báez hacia el sur, incluyendo barrios como Kilómetro 5 y ½ y parte de Santa Lucía.

En paralelo, operarios y personal técnico municipal trabajarán sobre un caño maestro de 400 milímetros en calle San Luis, entre Nogoyá y Moreno, donde se detectó una avería en el conducto principal que abastece a un amplio sector del casco céntrico.

Durante esta intervención, podría registrarse baja presión o falta de servicio en el área comprendida entre avenidas Francisco Ramírez, Colón y San Luis, hasta la costa del río Paraná. Las tareas se extenderían hasta las primeras horas de la tarde.

Desde el municipio se recomienda a los vecinos de ambas zonas tomar las precauciones necesarias y hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, para asegurar el abastecimiento de las actividades esenciales.

Por otra parte, este jueves se avanzará con una obra por Esfuerzo Compartido en calle Banda Oriental, entre Doctor Godoy e Intendente Blanda, donde se colocarán nuevos conductos y conexiones domiciliarias. En este caso, los vecinos aportaron los materiales, mientras que el municipio se hizo cargo de la mano de obra y maquinarias.

Estas acciones forman parte del plan integral de ampliación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria, a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.

