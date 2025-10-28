Ualá despidió a 135 empleados en la región: 110 en Argentina

La fintech Ualá ejecutó un ajuste del 8% de su plantilla regional. Es la segunda tanda de desvinculaciones en menos de un año

Ualá en un punto de inflexión: el fin del crecimiento sin límites y el comienzo de una fase donde automatización, eficiencia y rentabilidad.

Ualá , el unicornio fintech argentino creado por Pierpaolo Barbieri, atraviesa una nueva etapa de reorganización interna que incluyó el despido de 135 empleados en América Latina, de los cuales 110 corresponden a la Argentina . La medida, que representa el 8% de su plantilla regional , fue confirmada por la compañía a través de un comunicado en el que se destacó que el proceso apunta a “una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas”.

La fintech Ualá de Pierpaolo Barbieri ejecutó un ajuste del 8% de su plantilla regional. Es la segunda tanda de desvinculaciones en menos de un año y refleja el freno del ciclo expansivo del sector.En la Argentina, Ualá cuenta con cerca de 1.000 empleados y oficinas en el barrio porteño de Palermo.

Desde la empresa indicaron que se trata de un ajuste transversal, sin concentrarse en un área específica, y que a los trabajadores afectados se les ofrecieron “acuerdos de salida que superan los requisitos legales”. Con este movimiento, Ualá busca, según sus propios términos, un “mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo”.

La decisión se da menos de un año después de otro recorte similar. En mayo de 2024, la fintech había desvinculado a 140 empleados, entonces el 9% del total, bajo el mismo argumento de optimización operativa. Aquella vez, los despidos afectaron a las operaciones de Argentina, México y Colombia, y se justificaron en la duplicación de puestos tras las adquisiciones realizadas en los últimos años, como Wilobank (Argentina), ABC Capital (México), Empretienda y Ceibo Créditos, publica Ámbito.

Eficiencia y automatización

En su mensaje oficial, la empresa insistió en que no prevé nuevas tandas de despidos, y atribuyó el recorte a la automatización de tareas y la necesidad de reorganizar su estructura regional. Sin embargo, el movimiento se produce en un contexto macroeconómico complejo, con una fuerte contracción del consumo interno y un entorno de tasas altas que golpea también al ecosistema fintech.

Aunque la compañía no reconoció presiones externas, fuentes del mercado señalan que la reorganización podría estar vinculada con la necesidad de mantener márgenes operativos tras un ciclo de expansión acelerado y una estructura de costos más pesada. “No hubo un área particularmente afectada; se trata de un proceso integral de eficiencia”, aclararon desde la firma.

En Argentina, Ualá cuenta con cerca de 1.000 empleados y oficinas en el barrio porteño de Palermo, inauguradas en septiembre pasado con la presencia del presidente Javier Milei, en un acto que coincidió con la ronda de inversión Serie E liderada por Allianz X, el brazo financiero del grupo asegurador alemán Allianz.

Lo cierto es que el recorte contrasta con la reciente inyección de capital que recibió la fintech. En marzo de 2025, Ualá amplió su ronda Serie E con una suma adicional de u$s66 millones, elevando el monto total recaudado a u$s366 millones y su valuación a u$s2.816 millones. En esa etapa se incorporó TelevisaUnivision como nuevo inversor estratégico, con el objetivo de consolidar su expansión en Argentina, México y Colombia.

Con esta inversión, la empresa buscó reforzar su posición frente a competidores de peso como Mercado Pago, Cocos y Revolut, que avanzan con licencias bancarias y productos de crédito digital. Ualá, por su parte, opera como banco desde 2022, tras la compra de Wilobank, el primer banco 100% digital del país aprobado por el Banco Central.

El empleo fintech frente a un cambio de ciclo

A diferencia de los bancos tradicionales, que redujeron su plantilla en los últimos años, el empleo en fintech mantiene una tendencia expansiva, aunque con señales de reajuste interno. De acuerdo con el Informe de Empleo Fintech 2025 de la Cámara Argentina Fintech (CAF), el sector generó 36.800 empleos directos durante 2024, con un crecimiento interanual del 7,1%, y proyecta incorporar 4.200 nuevos puestos este año.

El contraste con la banca es evidente: las entidades financieras empleaban 94.325 personas en 2024, muy por debajo de los 109.517 registrados siete años atrás. La digitalización transformó el mapa laboral del sistema financiero y desplazó parte del empleo hacia compañías tecnológicas, aunque esa tendencia empieza a mostrar un nuevo equilibrio entre expansión y eficiencia.

En ese contexto, Ualá parece representar el punto de inflexión de una etapa: el fin del crecimiento sin límites y el comienzo de una fase donde automatización, eficiencia y rentabilidad definen el rumbo del negocio.