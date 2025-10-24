Uno Entre Rios | El País | Alimentos

Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre

Según una consultora, los alimentos acumulan una suba de 3% en lo que va del mes. El Gobierno nacional llega a la elección con los bolsillos más golpeados

24 de octubre 2025 · 18:49hs
Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre.

Los alimentos acumulan una suba de 3% en octubre.

El precio de los alimentos acumula un alza de 3% en octubre y muestra una aceleración con relación a los meses previos. Así lo reveló un informe de la consultora LCG, que precisó que entre el 16 y el 22 de este mes los productos de primera necesidad subieron 1%.

De esta forma, el avance promedio de las últimas cuatro semanas es de 3%.

mejoran el proceso de extraccion de jugo del fruto de yatay

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

La Fiscalía Nacional Electoral habilitó el portal para denunciar faltas o delitos al Código Electoral.

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

El dato es sensible porque muestra que el gobierno llega a la elección con el precio de los alimentos golpeando en el bolsillo de las familias.

LEER MÁS: Precios de alimentos y bebidas subieron 2,1% en lo que va de enero

La suba de los alimentos

Los principales aumentos se dieron en lácteos y huevos (3,7%), bebidas e infusiones (3,2%), frutas (1,4%), panificados (0,8%) y carnes (0,3%). En tanto que jugaron a favor las bajas de azúcar (2,3%), verduras (2,1%) y aceites 0,5%).

El incremento en los alimentos también cuestiona las teorías de que el pass trought por la suba del dólar es acotado y apuntala la impresión de que existe una suba de precios reprimida por la pérdida de poder adquisitivo.

Alimentos suba Octubre gobierno nacional
Noticias relacionadas
Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10 y cerró la semana en alza. 

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Elecciones 2025. Se asegura la accesibilidad electoral a las personas con discapacidad como cabinas accesibles y perros guías en los lugares de votación 

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Importantes multas. En estas Elecciones 2025 rige la prohibición de tomarse selfies o fotos a la Boleta Única de Papel (BUP) dentro de la cabina de votación 

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Ver comentarios

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Ultimo Momento
Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario