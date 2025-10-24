Grupo Nation lanzó el nuevo Peugeot 408: el futuro llegó.

Uno Entre Rios | Economia | Peugeot

El nuevo Peugeot 408 combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé fastback, marcando un nuevo estándar.

24 de octubre 2025 · 15:56hs
Grupo Nation presenta el nuevo Peugeot 408, un modelo que redefine los límites del diseño y la innovación en el mundo automotor. Con una silueta que combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé fastback, el 408 llega para marcar un nuevo capítulo en la historia de Peugeot.

Este lanzamiento reafirma la visión de Nation y Peugeot de ofrecer experiencias únicas de conducción, donde el diseño vanguardista, la tecnología avanzada y el confort se encuentran en perfecta armonía.

El nuevo Peugeot 408: diseño disruptivo, espíritu audaz

Peugeot 408 (1).jpeg

Construido sobre la plataforma EMP2, el nuevo 408 se destaca por un diseño fluido, preciso y elegante, con líneas aerodinámicas que transmiten fuerza y dinamismo.

El frontal incorpora el nuevo emblema de la marca, integrado en una parrilla del color de la carrocería, acompañado por una firma luminosa Matrix LED con los característicos colmillos de luz Peugeot.

La parte trasera fastback y las exclusivas "orejas de gato" optimizan la aerodinámica, aportando una estética tan moderna como eficiente.

Las llantas de 20 pulgadas completan una silueta inconfundible, diseñada para destacar en cada detalle.

Vení a descubrirlo en tu concesionario Nation.

https://wa.me/5491125698222?utm_source=chatgpt.com

Potencia, tecnología y confort sin límites

El Nuevo Peugeot 408 GT incorpora un motor turbo 1.6L nafta que entrega 215 CV y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo una experiencia de manejo ágil, potente y refinada.

En su interior, el exclusivo PEUGEOT i-Cockpit® 3D redefine la ergonomía con un volante compacto calefaccionado, una pantalla digital de 10" y una central táctil de 10" con i-toggles configurables.

El sistema PEUGEOT i-Connect Advanced brinda conectividad total con Apple CarPlay™ y Android Auto™ inalámbricos, además de memorizar hasta 8 perfiles de usuario.

Probá el futuro del diseño y la tecnología. Agendá tu test drive aquí:

https://wa.me/5491125698222?utm_source=chatgpt.com

Seguridad y bienestar premium

El nuevo 408 ofrece más de 10 sistemas ADAS de asistencia a la conducción:

Frenado automático de emergencia,

Control de velocidad adaptativo,

Alerta de ángulo ciego y de tráfico cruzado,

Cámaras 360° HD,

y Faros Matrix LED que ajustan la luz de manera inteligente.

A bordo, los asientos AGR garantizan confort ergonómico, mientras que el interior combina cuero Alcántara®, iluminación ambiental LED y climatización inteligente, creando una atmósfera sofisticada y moderna.

Espacio y funcionalidad inteligente

Con una distancia entre ejes de 2.787 mm, el nuevo 408 ofrece espacio líder en su segmento y un baúl de 536 litros, ampliable a 1.611 L con los asientos abatidos.

El portón trasero motorizado permite apertura manos libres con un simple movimiento del pie.

Vení a conocerlo, sentite parte del futuro del diseño automotriz.

https://wa.me/5491125698222?utm_source=chatgpt.com

Concesionarios oficiales NATION

Santa Fe: Belgrano 2663. CP 3000.

Tel: 0810 – 888 – 0065

Paraná: Av. Almafuerte 617. CP 3100.

Tel: 0343 – 4342030

WhatsApp:

https://wa.me/5491125698222?utm_source=chatgpt.com

Convocatoria

El futuro del diseño, la tecnología y la conducción llegó a Nation.

Vení, conocé, probá y viví el nuevo Peugeot 408.

GRUPO NATION – Donde el futuro se maneja hoy.

WhatsApp:

https://wa.me/5491125698222?utm_source=chatgpt.com

Peugeot Grupo Nation Lanzamiento
