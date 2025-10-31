Uno Entre Rios | Economia | Dólar oficial

El dólar oficial cerró la semana en alza: la cotización de este viernes

Este viernes, el dólar oficial finalizó la semana postelectoral en alza y registró una suba de $10 con relación al cierre de la jornada anterior.

31 de octubre 2025 · 18:36hs
El dólar oficial cerró la semana en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del jueves. Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, la divisa transitó la primera semana postelectoral con poca volatilidad en su precio.

Mientras que al inicio de la semana llegó a ubicarse por debajo de los $1.400, fue ganando valor hasta quedar en el rango de $1.460 y $1.470. Con el cierre de este viernes subió 0,7%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

Los otros dólares

El dólar blue se cotizó en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se posicionó en $1.435, sin cambios respecto de la cotización del jueves. Actualmente, el techo del régimen cambiario se ubica en $1.496,02.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP subió 1% hasta $1.489,59, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,9% hasta los $1.504,86.

