El dólar blue cayó 0,97% y cerró a 1.545 pesos. El MEP y el CCL también retrocedieron, mientras el dólar oficial se mantuvo sin cambios.

El dólar blue bajó y los financieros acompañaron la tendencia en el inicio de la semana.

El mercado cambiario inició la semana con bajas generalizadas en las cotizaciones paralelas y financieras. Este lunes 5 de octubre, los principales tipos de cambio revirtieron parte de las subas registradas durante las jornadas anteriores.

El dólar blue retrocedió 0,97% respecto del cierre del viernes y terminó la jornada a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra.

Los dólares financieros también operaron a la baja. El MEP cayó 0,58%, mientras que el contado con liquidación (CCL) registró una disminución de 0,98%.

Cómo cerraron los principales dólares

Al cierre de las operaciones financieras, a las 16.32, el dólar oficial del Banco Nación se mantuvo sin variaciones respecto del viernes. La cotización quedó en $1.540 para la venta y $1.490 para la compra.

En tanto, el dólar blue terminó a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra, con una caída de 0,97%.

El dólar MEP cerró a $1.536,60 para la venta y $1.534,60 para la compra, luego de registrar una baja de 0,58%.

El CCL fue el que más retrocedió

El contado con liquidación fue una de las cotizaciones que registró una mayor caída durante la jornada. El CCL bajó 0,98% y finalizó en $1.605,70 para la venta y $1.605,20 para la compra.

Por su parte, el dólar digital USDC retrocedió 0,45% y se ubicó en $1.604,62 para la venta y $1.601,41 para la compra.

El dólar tarjeta, en tanto, no presentó modificaciones y cerró a $2.002 para la venta.

Cotizaciones al cierre