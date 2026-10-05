El mercado cambiario inició la semana con bajas generalizadas en las cotizaciones paralelas y financieras. Este lunes 5 de octubre, los principales tipos de cambio revirtieron parte de las subas registradas durante las jornadas anteriores.
El dólar blue bajó y los financieros acompañaron la tendencia en el inicio de la semana
El dólar blue cayó 0,97% y cerró a 1.545 pesos. El MEP y el CCL también retrocedieron, mientras el dólar oficial se mantuvo sin cambios.
El dólar blue retrocedió 0,97% respecto del cierre del viernes y terminó la jornada a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra.
Los dólares financieros también operaron a la baja. El MEP cayó 0,58%, mientras que el contado con liquidación (CCL) registró una disminución de 0,98%.
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Cómo cerraron los principales dólares
Al cierre de las operaciones financieras, a las 16.32, el dólar oficial del Banco Nación se mantuvo sin variaciones respecto del viernes. La cotización quedó en $1.540 para la venta y $1.490 para la compra.
En tanto, el dólar blue terminó a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra, con una caída de 0,97%.
El dólar MEP cerró a $1.536,60 para la venta y $1.534,60 para la compra, luego de registrar una baja de 0,58%.
El CCL fue el que más retrocedió
El contado con liquidación fue una de las cotizaciones que registró una mayor caída durante la jornada. El CCL bajó 0,98% y finalizó en $1.605,70 para la venta y $1.605,20 para la compra.
Por su parte, el dólar digital USDC retrocedió 0,45% y se ubicó en $1.604,62 para la venta y $1.601,41 para la compra.
El dólar tarjeta, en tanto, no presentó modificaciones y cerró a $2.002 para la venta.
Cotizaciones al cierre
- Dólar oficial (BNA): $1.540 venta / $1.490 compra. Sin cambios.
- Dólar blue: $1.545 venta / $1.525 compra. -0,97%.
- Dólar MEP: $1.536,60 venta / $1.534,60 compra. -0,58%.
- Dólar CCL: $1.605,70 venta / $1.605,20 compra. -0,98%.
- Dólar digital (USDC): $1.604,62 venta / $1.601,41 compra. -0,45%.
- Dólar tarjeta: $2.002 venta. Sin cambios.