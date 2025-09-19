El BCRA impuso un cepo al dólar a directores de empresas financieras

El objetivo de la autoridad monetaria es evitar que las empresas cancelen deuda al dólar CCL con divisas adquiridas previamente por sus miembros en el MULC.

El Banco Central (BCRA) impuso este jueves nuevas restricciones cambiarias para directores de empresas financieras autorizadas a operar en el mercado oficial de cambios. Es con el objetivo de frenar el "rulo" que muchas compañías estaban realizando para cancelar deuda al dólar CCL a partir de divisas adquiridas por "personas humanas".

La restricción cruzada implica que aquellos inversores que acudieron al Mercado Libre de Cambios (MLC), no pueden comprar dólares en el CCL por los tres meses posteriores.

A través de la comunicación “A” 8332, la autoridad monetaria dispuso que las entidades financieras y operadores de cambio deberán contar con una declaración jurada en la que deje constancia que sus accionistas con participación mayor al 5%, directores, síndico o integrantes del Consejo de Vigilancia, y/o parientes cercanos a las personas mencionadas anteriormente, que compran "billete verde" en el MLC, se comprometen a no comprar dólares en la bolsa durante 90 días.

Cepo restringido

Este endurecimiento parcial del cepo surge a partir de la identificación que, desde la flexibilización del cepo en abril, el 47,5% de la Formación de Activos Externos (FAE) se dio por operaciones contra cuentas del exterior. Según consignó Ámbito Financiero, esos dólares fueron los que garantizaron la oferta en el dólar CCL y le permitieron a muchas empresas operar en ese mercado a un precio muy similar al del tipo de cambio oficial.

Fuentes del mercado interpretaron que esta nueva norma está dirigida fundamentalmente a directivos de sociedades de bolsa que, al contar con grandes patrimonios y cuentas en el exterior, muchas veces son los que ponen sus propios CUIT para este tipo de "rulo".