Economía licita cinco títulos en pesos

La megalicitación incluirá cuatro letras y bonos en pesos con opciones a tasa fija y a tasa variable ajustable por inflación (CER) por un monto de hasta $ 60.000 millones, que podrán ser ampliados dependiendo de ofertas del mercado, y un bono en pesos ajustables por la evolución del tipo de cambio por hasta US$ 1.000 millones a tipo de cambio oficial.

Este último, llamado bono "dólar linked", fue el más buscado por el mercado semanas atrás cuando, tras una primera licitación el 6 de octubre, Economía pudo colocar un monto equivalente a US$ 1.766 millones ($136.105 millones), tres veces más que la oferta inicial prevista en US$ 500 millones.

"Se esperan que sean útiles para enfriar las expectativas del mercado", expresó a Télam un portavoz ministerial, que sostuvo que el ministro Guzmán pretende llevar calma al mercado consiguiendo financiamiento en pesos y limitando la emisión monetaria para cubrir gastos del Tesoro.

En lo que va de octubre, Economía consiguió financiamiento por unos $ 166.000 millones, de los cuales $ 136.000 millones fueron por medio de la licitación del bono "dólar linked" y otros $ 30.000 millones por la reapertura de letras ajustadas por CER (Lecer) y de descuento (Ledes).

De este modo, ya tiene cubierto el 73% de los cerca de $225.000 millones que vencen en octubre, por lo que sólo bastaría con conseguir $ 60.000 millones para cerrar el programa financiero del mes, según datos del ministerio de Economía.

"Tenemos una brecha cambiaria muy elevada pero también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay 41 mil millones de dólares de reservas. Esa brecha genera expectativa de devaluación que no se condice con el frente externo. Tenemos los instrumentos para continuar la política cambiaria que llevamos adelante y no tener que hacer una devaluación", afirmó Guzmán días atrás en una entrevista radial.

En este sentido, la brecha entre el dólar oficial y sus cotizaciones en el mercado bursátil (CCL y MEP) llegó a superar el 120% la semana pasada, aunque recortó su alza en las últimas dos ruedas para quedar apenas por debajo del 100% este lunes, .

"El mercado se debe sacar de la cabeza que se vaya a devaluar porque, como dice el ministro Guzmán, una devaluación significaría más recesión y pobreza", apuntaron fuentes del Palacio de Hacienda, que destacaron que "el ministro ratifica que cualquier salto cambiario, aceleraría la inflación y rompería la tendencia tendencia a la baja de los precios".

De hecho, el propio presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "devaluar es muy fácil, pero devaluar es una máquina de generar pobreza”.

"Nosotros queremos que la Argentina crezca, se desarrolle, produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares. No queremos conseguir los dólares porque le pusimos el precio que algunos poderosos necesitan”, afirmó el Presidente durante un acto de entrega de viviendas del programa Procrear.

Consultado por las expectativas del mercado ante la licitación de este martes, el analista financiero Christian Buteler dijo a Télam que "puede haber una buena receptividad", ya que hoy hay pocas opciones de inversión que permitan cubrirse ante una devaluación.

"Me parece bien que el Gobierno busque financiamiento ahí y no en la emisión monetaria que nos trajo los problemas que vemos hoy con el tipo de cambio. Sin dudas es mucho menos dañino financiar déficit con deuda en pesos que emitir", agregó Buteler.

La semana pasada el Banco Central anunció que el Tesoro devolvió en octubre $ 25.780 millones en concepto de financiamiento otorgado a través de Adelantos Transitorios, una más señal con la que el Gobierno busca alinear expectativas de un menor nivel de emisión futura.