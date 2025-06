Desde junio aumentarán las tarifas de gas natural

Estos incrementos también responden a la actualización de los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que ya habían sido ajustados días atrás.

Las subas previstas, que según especialistas estarían por debajo de lo que correspondiese, serán superiores a la inflación, ya que se espera que la evolución de los precios de junio esté por debajo de la inflación.

No obstante, el gobierno se debate entre la intención de subir tarifas para no atrasar su precio respecto de la inflación, el objetivo de bajar subsidios, y la necesidad electoral de no seguir mellando los bolsillos de los consumidores.

Cabe recordar que el gobierno decidió no aplicar la totalidad del incremento que correspondía al precio de la energía eléctrica, lo cual hace que incluso los residentes en countrys y Puerto Madero pasen este invierno a estar subsidiados luego de haber perdido este beneficio.