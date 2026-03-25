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Plásticos para envases: suben 25% por el conflicto en Medio Oriente

Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases, el aluminio, el gas que se usa para fertilizantes nitrogenados y la petroquímica

25 de marzo 2026 · 13:49hs
Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases

Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases, el aluminio, el gas que se usa para fertilizantes nitrogenados y la petroquímica
Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases

Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases, el aluminio, el gas que se usa para fertilizantes nitrogenados y la petroquímica
Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases

Suben los insumos plásticos que integran la cadena de producción de envases, el aluminio, el gas que se usa para fertilizantes nitrogenados y la petroquímica

Una industria proveedora de plásticos a fabricantes de envases de polietileno, bolsas de arranque y de consorcio aumentó 25% sus listas de precios desde esta semana, a raíz del incremento de las materias primas por el conflicto de Medio Oriente.

La región es un importante proveedor de petroquímicos, fertilizantes y metales como el aluminio, todos los cuales están profundamente integrados en las redes de producción globales.

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Envases fitosanitarios plástico Industria

Los efectos secundarios que amenazan estas cadenas de suministro globales, los flujos comerciales y la producción industrial derivan del papel central de Medio Oriente no solo en el petróleo, sino en insumos industriales clave vinculados a la manufactura global, según Morgan Stanley.

El banco norteamericano estima que miles de millones de dólares en flujos comerciales están en riesgo, particularmente en aluminio y plásticos, que sirven como insumos iniciales para una amplia gama de productos manufacturados.

Según posteó el economista Damián Di Pace, esta medida del sector plástico afecta la formación de precios del packaging y envases (alimentos, bebidas, delivery y supermercados), de la construcción (caños, perfiles, aislantes y materiales); PVC automotriz, en piezas livianas, interiores; componentes plásticos de la industria alimentaria y restaurantes; y en descartables, filmes y tarrinas farmacéuticas y cosméticas, como frascos, blísteres y envases protectores.

Pero, en gran medida, afectaría a los silos bolsa y, dentro de la cadena industrial que culmina en las góndolas, un simple paquete de arroz va a ser mucho más costoso: sube el plástico del empacado y envasado, el fertilizante, el combustible para el transporte.

Envases fitosanitarios plástico

Fertilizantes

Las cadenas de suministro de fertilizantes también son vulnerables, especialmente para productos a base de nitrógeno que dependen en gran medida del gas natural, lo que podría afectar la producción agrícola a nivel mundial.

Precisamente con el petróleo oscilando en torno de los 100 dólares el barril, el gas lo sigue y traslada el mayor costo al amoniaco, la urea y el nitrato de amonio que alimentan los campos del mundo.

Y como los fertilizantes nitrogenados —los más utilizados en la agricultura mundial— se producen a partir del gas natural, desde el comienzo de la guerra, los insumos básicos para la producción de muchos de ellos experimentan alzas de 15 a 30%.

El comunicado oficial de la firma que anuncia el segundo ajuste del 25% en una semana (16 y 23 de marzo) señaló, asimismo, que desde el 1 de abril debería aplicarse en la lista de precios vigente el 2,9% por la variación del índice de precios al consumidor (IPC) publicado el jueves pasado, de acuerdo con el esquema de actualización en curso.

Aunque aclaró que, en el actual escenario, se "evaluará hacia fin de mes la conveniencia o no de reflejar la dinámica inflacionaria que afecta los costos de producción".

En las redes contrastaron la argumentación con valores internacionales, según los cuales, el polietileno aumentó de un 25% a un 35% y, a futuro, del 28 al 30% en Contratos por Diferencia (CFD), derivados financieros que permiten especular sobre el movimiento de precios de activos (acciones, divisas, materias primas) sin poseerlos físicamente.

En línea con la corriente remarcadora justificada en el conflicto en Medio Oriente, días atrás, la multinacional BASF anunciaba con efecto inmediato los precios de todos sus productos de las líneas de Cuidado del Hogar, Limpieza Industrial e Institucional y Formuladores Industriales en Europa, con un incremento que puede alcanzar o superar el 30% para varios productos, según informó el grupo alemán.

plásticos Envases Medio Oriente
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