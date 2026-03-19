Uno Entre Rios | Economia | petróleo

Petróleo y gas suben tras ataques a infraestructuras energéticas

Mercados en alerta por la suba de las materias primas energéticas afecta a los mercados internacionales. Precios del petróleo y el gas se disparan por ataques

19 de marzo 2026 · 09:03hs
Mercados en alerta por la suba de las materias primas energéticas afecta a los mercados internacionales. Precios del petróleo y el gas se disparan por ataques a refinerías.

Mercados en alerta por la suba de las materias primas energéticas afecta a los mercados internacionales. Precios del petróleo y el gas se disparan por ataques a refinerías.
Mercados en alerta por la suba de las materias primas energéticas afecta a los mercados internacionales. Precios del petróleo y el gas se disparan por ataques

Mercados en alerta por la suba de las materias primas energéticas afecta a los mercados internacionales. Precios del petróleo y el gas se disparan por ataques

Los precios del petróleo y el gas se disparan este jueves impactando en los mercados internacionales, que registran caídas generalizadas ante el recrudecimiento en la guerra de Medio Oriente y los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

En las últimas horas los valores de las materias primas energéticas se volvieron a revalorizar tras sucesivos ataques a infraestructuras petroleras y gasíferas, marcando una nueva escalada en el conflicto que ya lleva más de dos semanas.

El petróleo vuelve a los tres dígitos por la guerra en Medio Oriente, las bolsas asiáticas caen y marzo arranca con presión sobre la inflación en Argentina 

El petroleo rompe la barrera de los 100 dólares el barril

Las estadísticas región por región. En el Gran Paraná cayó el porcentaje de desocupación.

El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 6,80%, cotizando a 114,69 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 3,29% y se ubica en 99,49 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 60% en lo que va de 2026, ante el impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos, que ven reducida su capacidad de abastecimiento por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán
Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

El precio del gas natural, por su parte, se dispara un 24% este jueves y se duplica desde el principio de la guerra, al trepar hasta la zona de los 70 euros megavatios/hora (MWh), en el mercado holandés (TTF)

Los repuntes en los precios energéticos se dan tras una escalada de ataques cruzados contra infraestructuras de gas en Medio Oriente. En primera instancia, Israel bombardeó instalaciones clave del gigantesco yacimiento de gas South Pars en Irán, uno de los mayores del mundo, dañando plantas de procesamiento.

Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones contra instalaciones energéticas en países del Golfo, especialmente a la planta de gas natural licuado (GNL) de Ras Laffan en Qatar, que sufrió importantes daños a raíz de los incendios provocados por los ataques.

La planta es la mayor del mundo y produce cerca de una quinta parte del suministro global, aunque está paralizada desde el principio de la guerra a partir de que los barcos de gas licuado tienen impedido el paso por el estrecho de Ormuz.

En este marco, en Europa, las bolsas volvieron a abrir en rojo con París bajando 1,73%, Fráncfort 2,42%, Milán 2,39%, Londres 1,99%. En tanto, el índice Euro Stoxx 50 cae un 2% y en España el Ibex 35 cede 2,14%.

En el continente asiático, también se exhiben registros negativos en los principales mercados. Tokio registra una caída de 2,5% y Hong Kong, de 0,2%. En Seúl la merma alcanzó el 1,3%.

petróleo Gas ataques Estados Unidos Israel Irán estrecho de Ormuz
Noticias relacionadas
billeteras virtuales con moras promedio de 25%

Billeteras virtuales con moras promedio de 25%

Ualá quedó en el centro de la escena por la irregularidad en la cartera. Desde el BCRA sugieren niveles de mora cercanos al 40% en su cartera

Ualá con una mora de 40% alarma a los usuarios de la fintech

El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec.

El costo de la construcción subió 1,9% en febrero informó el Indec

La inflación mayorista se ubicó en 1% en febrero, según informó este martes Indec.

Indec: la inflación mayorista cerró el primer bimestre del año con un alza del 2,7%.

Ver comentarios

Lo último

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Ultimo Momento
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

Policiales
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Ovación
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La provincia
La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Paraná: alerta en la Secretaría de Trabajo de la Nación por versiones de cierre

Paraná: alerta en la Secretaría de Trabajo de la Nación por versiones de cierre

Inauguran La Casa sin Palabras, una muestra por el Día de la Memoria

Inauguran "La Casa sin Palabras", una muestra por el Día de la Memoria

Dejanos tu comentario