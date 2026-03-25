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Huevos de Pascua: la producción cayó hasta 15%

Por la caída del consumo y los altos precios del cacao importado se desplioma la producción y venta de los tradicionales Huevos de Pascua.

25 de marzo 2026 · 10:04hs
Por la caída del consumo y los altos precios del cacao importado se desplioma la producción y venta de los tradicionales Huevos de Pascua.

Por la caída del consumo y los altos precios del cacao importado se desplioma la producción y venta de los tradicionales Huevos de Pascua.
Por la caída del consumo y los altos precios del cacao importado se desplioma la producción y venta de los tradicionales Huevos de Pascua.

Por la caída del consumo y los altos precios del cacao importado se desplioma la producción y venta de los tradicionales Huevos de Pascua.

El presidente de la empresa Chocolate Colonial, Fernando Ferraz, señaló que “esta Pascua pasa sin pena ni gloria” para el sector debido a la baja del consumo que obligó a recortes en los planes de producción.

El empresario dedicado a la producción de chocolate para toda clase de productos estimó que en lo que respecta a esta Semana Santa la producción de huevos de pascua cayó entre un 10 y 15% con relación a 2024.

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En referencia al sector en general –que incluye productos de repostería, confituras de alta calidad, chocolate para alfajores, hasta chocolate premium para heladerías– el descenso es del orden de 10%.

“La baja del consumo se observa en todos los sectores y se hace más sensible en un sector que no es de primera necesidad como el chocolate”, describió consultado por Noticias Argentinas.

LEERS: Kioscos en crisis: el duro momento de un ícono del consumo nacional

El empresario participa de distintos grupos de industriales del sector, desde donde surge esta visión acerca de las actuales condiciones del mercado.

Asimismo, observó que en los últimos años, y en particular desde la pandemia, ante los altos costos del chocolate, muchas personas se lanzaron a realizar huevos de pascua caseros a muy bajo costo.

Huevos de pascua precios (2)

No obstante, pese a este escenario Ferraz aseguró que con un manejo prudente de la compañía logra mantener la fábrica en las mismas condiciones sin tener que achicar personal.

El presidente de Colonial admitió que el precio de los productos que tienen como base el cacao “están ridículamente altos” producto de una coyuntura internacional adversa.

huevos pascua.jpg

La Argentina importa casi la totalidad del cacao que consume y la dependencia del precio internacional es plena.

LEER MÁS: Cómo hacer un Huevo de Pascua casero

Ferraz explicó que factores climáticos complicaron la producción de cacao en los principales países productores en los últimos años. Esto provocó que la tonelada de cacao llegara a tocar los US$12.000 cuando el valor histórico oscilaba entre los US$3.000 y US$3.500.

“Esto hace que muchos industriales estén comprados a precios muy altos y por eso hay una resistencia a la baja de precios”, explicó Ferraz.

Huevos de Pascua Precios Producción
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