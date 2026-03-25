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Arcor y Danone compraron Mastellone y se quedan con La Serenísima

Tras casi un año de negociaciones por el precio, Arcor y Danone adquirieron el 51% que permanecía en manos de Mastellone y el fondo Dallpoint

25 de marzo 2026 · 10:56hs
Tras casi un año de negociaciones por el precio

Tras casi un año de negociaciones por el precio, Arcor y Danone adquirieron el 51% que permanecía en manos de Mastellone y el fondo Dallpoint

Después de casi un año de conflicto, amenazas de judicialización y diferencias en torno a la valuación, finalmente Arcor y Danone alcanzaron un acuerdo para quedarse con el 100% de Mastellone Hermanos, la histórica compañía detrás de La Serenísima.

Tras casi un año de negociaciones y tensiones por el precio, las compañías concretaron la adquisición del 51% que permanecía en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint. Se consolida un nuevo joint venture lácteo en un contexto de márgenes presionados y transformación del sector.

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La operación implica la compra del 51% del capital accionario que aún permanecía en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint, y se ejecutará a través de Bagley Latinoamérica, la sociedad que ambas compañías comparten desde hace años. Si bien el precio final no fue informado, el cierre pone fin a una negociación que había quedado trabada por la fuerte brecha entre las pretensiones de las partes.

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El proceso había comenzado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra prevista en el acuerdo firmado en 2015. Sin embargo, en mayo del año pasado, los accionistas vendedores rechazaron la operación al considerar que “no cumplía con los términos y condiciones” del contrato, especialmente en lo referido al valor por acción. Desde entonces, la disputa escaló y llegó a estar al borde de tribunales, en un contexto en el que ninguna de las partes quería judicializar el conflicto. Finalmente, la negociación prevaleció, publica Ámbito.

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Un gigante integrado

Más allá del desenlace societario, el movimiento tiene un fuerte componente estratégico. Con la adquisición del total de Mastellone, Arcor y Danone avanzan hacia la consolidación de un negocio lácteo integrado, que abarcará desde la producción primaria hasta los productos de mayor valor agregado.

Según informaron las compañías en su comunicación oficial, el nuevo esquema se estructurará como un joint venture enfocado en el mercado local, que integrará tres pilares: el negocio de Mastellone, las operaciones de Danone en Argentina y Logística La Serenísima .

El objetivo es claro: “aprovechar sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”, señalaron.

En términos operativos, la nueva estructura contará con once plantas productivas en la región y un portafolio que incluye leches, quesos, manteca, dulce de leche, yogures y postres. Se trata, en los hechos, de la materialización de un proyecto que en el sector ya se anticipaba: la construcción de una suerte de “La Serenísima unificada”, bajo control conjunto de ambos grupos.

Para Danone, la operación implica profundizar su presencia en el país y consolidar su histórica asociación con Arcor. Para el grupo cordobés, en tanto, representa un paso clave en su estrategia de expansión en alimentos básicos, apalancando su capacidad comercial y logística.

Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, señaló: “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina. La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de acercar marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro."

Alfredo Pagani, Presidente de Grupo Arcor comentó: “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales. Para Grupo Arcor es un proyecto estratégico que ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo.”

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Fin de una etapa

La familia Mastellone, que durante décadas lideró una de las compañías más emblemáticas del consumo masivo argentino, sale del control accionario en un contexto desafiante para toda la industria láctea.

El último balance de la compañía refleja con claridad ese escenario. En 2025, Mastellone registró ingresos por $1,88 billones, sosteniendo su escala productiva y volumen de ventas, pero cerró el ejercicio con una pérdida neta de $65.364 millones.

El dato sintetiza la dinámica actual del sector: volumen sostenido pero rentabilidad en retroceso. La empresa logró despachar el equivalente a 1.482 millones de litros de leche y mantener su presencia en el mercado interno, que explica la mayor parte de sus ingresos, pero enfrentó una fuerte presión por el lado de los costos.

El costo de ventas, los gastos comerciales y la estructura logística absorbieron buena parte de los ingresos, en un contexto atravesado por inflación, suba del precio de la materia prima y un consumo interno todavía frágil. A eso se sumó un frente financiero exigente, con impacto de costos financieros y diferencias de cambio.

En paralelo, la compañía mostró un desempeño destacado en exportaciones, con cerca de 76.000 toneladas enviadas al exterior, lo que permitió diversificar ingresos en medio de la volatilidad local. Sin embargo, ese aporte no alcanzó para revertir el resultado final.

En este contexto, la avanzada de Arcor y Danone también debe leerse como parte de un proceso más amplio de concentración en la industria láctea, donde la escala, la eficiencia y la integración aparecen como factores clave para sostener la competitividad.

La nueva etapa que se abre con el control total de Mastellone quedará así marcada por un doble desafío: recomponer márgenes en un negocio exigente y, al mismo tiempo, capitalizar las sinergias de una estructura integrada que promete redefinir el mapa del sector en la Argentina.

Arcor Mastellone lácteos
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