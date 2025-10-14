Uno Entre Rios | Economia | Indec

Dato del Indec: ¿cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre?

Según los datos del Indec, una familia tipo (cuatro integrantes), requirió más de $1.150.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza en septiembre.

14 de octubre 2025 · 18:22hs
Para el Indec

Para el Indec, una familia tipo requirió más de $1.150.000 para no quedar  debajo de la línea de pobreza.

Una familia tipo (cuatro integrantes) necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT) se incrementaron un 1,4% con respecto a agosto del 2025. La CBT aumentó un 22% en comparación con el mismo mes del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 14,9%.

El Indec informó que la infiación de septimbre fue de 2,1%. 

Indec: la inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula 22% en 2025

Hoy las verduras se consiguen a buenos precios.

El Indec dará a conocer este martes la inflación de septiembre: estiman que superará el 2%

Más datos del Indec

De acuerdo con la medición del Indec, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el octavo mes del año, $936.911 para cubrir la CBT y $420.140 para cubrir la CBA. Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT.

Indec

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $555.063 para la CBA y $1.237.789 para la CBT.

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (2,1%). A su vez, las dos quedaron por debajo en la medición interanual (31,8%).

Indec familia pobre
