Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López respondió las consultas de sus seguidores y se refirió al vínculo con la conductora.

Daniela Christiansson habló de Wanda Nara, la crianza de sus hijos y su mudanza a Argentina.

Daniela Christiansson respondió sin filtros las preguntas que recibió de sus seguidores en las redes sociales y abordó distintos aspectos de su vida personal junto a Maxi López. La modelo habló sobre su vínculo con Wanda Nara, la relación entre los hijos de ambos, las dificultades de la distancia y los planes para instalarse en Argentina.

A través de una ronda de preguntas y respuestas, Christiansson compartió detalles de la dinámica familiar y dejó en claro que la mudanza desde Suiza está prácticamente concluida, por lo que la familia se prepara para comenzar una nueva etapa en el país.

Qué dijo sobre Wanda Nara y los celos

Una de las consultas estuvo relacionada con la relación que mantienen Maxi López y Wanda Nara, quienes tienen tres hijos en común. Una seguidora le preguntó si sentía celos del vínculo entre su pareja y la conductora y cómo manejaba esa situación.

«No me meto. Lo manejan ellos. No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque nunca me pasó. Me parece que la relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas», respondió Christiansson.

De esta manera, la modelo dejó en claro que respeta el vínculo entre ambos y que no interviene en las decisiones que toman respecto de sus hijos.

La relación entre los hermanos

Otro de los temas que surgió durante el intercambio fue la convivencia entre los hijos de Christiansson y los tres chicos que López tuvo con Nara.

Ante la pregunta sobre cómo se llevan los pequeños, la modelo respondió con entusiasmo: «¡Los aman! Están locos por sus hermanos mayores», expresó, acompañando el mensaje con un emoji de corazón.

La respuesta reflejó el vínculo afectuoso que construyeron los niños y la importancia que tiene para la pareja mantener una buena relación entre todos los integrantes de la familia ensamblada.

La mudanza a Argentina y el desafío de la distancia

Christiansson también confirmó que ya finalizó la mudanza en Suiza y que pronto estará viviendo en Argentina junto a su familia. La decisión permitirá poner fin a un período en el que debió afrontar la crianza de sus hijos mientras López permanecía en el país.

Una seguidora le consultó si la distancia física se volvía más llevadera con el tiempo. «Es cuestión de costumbre», planteaba el mensaje.

La modelo reconoció que la separación no resulta sencilla y explicó que cada reencuentro hace más difícil volver a despedirse. «Cada vez que pasamos tiempo juntos, se nos parte el corazón cuando llega el momento», contó.

Sin embargo, se mostró esperanzada por el futuro cercano y aseguró: «Pero ya estamos llegando al final de este período y pronto vamos a volver a vivir todos juntos».

Cómo organiza la crianza de sus hijos

Durante las preguntas, Christiansson también se refirió a las dificultades cotidianas de criar a sus hijos mientras su pareja se encuentra lejos.

«No es fácil, pero tratamos de acompañarnos y estar muy presentes a pesar de la distancia. Y por el resto, me organizo y pido ayuda. Trato de estar con mis hijos durante el día y hago la mayoría de las cosas cuando duermen», explicó.

Además, destacó el acompañamiento de su entorno familiar y recordó que durante los primeros seis meses de vida de Lando contó con una ayuda especial en su casa.

«Tengo a mi familia muy cerca y, durante los primeros 6 meses de vida de Lando, tuve una chica viviendo con nosotros que me ayudó muchísimo», agregó.

Sus padres conocerán Argentina

En otro tramo de la conversación, la modelo reveló que sus padres todavía no conocen Argentina, aunque la mudanza será una oportunidad para que puedan acercarse al país.

Según adelantó, su madre viajará con ella durante el traslado, mientras que su padre tiene previsto pasar las fiestas junto a la familia en Argentina.

Las respuestas de Christiansson también sirvieron para despejar las versiones sobre una posible crisis de pareja. Lejos de confirmar los rumores de separación, la modelo transmitió tranquilidad sobre su relación con López y dejó en claro que ambos esperan reunirse pronto para retomar la convivencia familiar.