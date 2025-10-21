Crecimiento del comercio bilateral. Por fuerte venta de soja y aumento de las importaciones China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina en septiembre, a partir de una fuerte exportaciones de soja y de un alza de las importaciones desde ese país.

Los embarques al gigante asiático se triplicaron en septiembre, impulsados por la oleaginosa, mientras que las compras argentinas por todo concepto alcanzaron a US$ 1.816 millones, el nivel más alto de toda la serie histórica.

La exportación de soja se explica por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China que colocó a la oleaginosa argentina en mejores condiciones, ayudada por el incentivo de la eliminación temporal de retenciones.

El aumento de las importaciones se favoreció por una decisión de las empresas de adelantar compras ante un posible cambio de régimen cambiario tras las elecciones.

Las importaciones que contribuyeron a esta dinámica incluyeron compras de Bienes de Consumo, tanto en los segmentos semi-duraderos (US$ 69 millones) como en los duraderos (US$ 56 millones). Las compras totales de Argentina al exterior durante el mes contabilizaron US$ 7.207 millones, lo que significó un aumento del 20,7% interanual.

Específicamente, el sector de vehículos automotores de pasajeros creció 68,6% interanual en valores. Las marcas de origen chino, como BYD, absorbieron la mayor parte del cupo de vehículos eléctricos híbridos que se podían importar sin aranceles.

Los datos sobre la dinámica del comercio exterior argentino en septiembre, incluyendo el rol de China y Brasil, surgen de la consultora ABECEB, en base a datos del INDEC.

A nivel general, el comercio exterior argentino en septiembre de 2025 resultó en un superávit comercial de US$ 921 millones, un valor similar al registrado en el mismo mes del año anterior. Los valores exportados totales aumentaron 16,9% interanual, mientras que las importaciones registraron una suba de 20,7% interanual.