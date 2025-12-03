Uno Entre Rios | Economia | Inflación

Proyectan menos crecimiento y más inflación para la Argentina este año y en 2026

El crecimiento previsto para 2025 pasó del 4,5% al 4,2%, mientras que para la inflación recalcularon una variación del 41,7% frente a la de 39,8%.

3 de diciembre 2025 · 11:32hs
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó sus proyecciones en materia de crecimiento e inflación para la Argentina para el corriente año y 2026, al tiempo que alertó por las presiones sobre el tipo de cambio y las "vulnerabilidades macroeconómicas persistentes".

El crecimiento previsto por parte del organismo para 2025 pasó del 4,5% al 4,2%, mientras que para la inflación recalcularon una variación del 41,7% frente a la de 39,8% proyectada durante el mes de septiembre.

En lo que respecta al 2026, tras el empeoramiento de las perspectivas, se ubica ahora a la economía creciendo a un 3%, en lugar del 4,3% previsto, mientras que la estimación inflacionaria pasó del 16,5% a 17,6%, ante una eventual aceleración de los precios.

Proyecciones

En previsiones elaboradas por Gobierno para el proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo espera un aumento del producto bruto interno (PBI) del 5%, y una inflación del 10%.

De acuerdo al organismo, el aumento del producto durante 2026 estará impulsado por la inversión y las exportaciones, a partir de "un entorno cada vez más favorable para las empresas", así como "regulaciones menos onerosas y un sector energético y minero dinámico".

No obstante, advirtió que el recorte de la proyección se debe a que el crecimiento se debilitó y las presiones sobre el tipo de cambio mostraron "las vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la incertidumbre política".

Recaudación fiscal

En ese contexto, indicaron que la moderación del gasto y el aumento de la recaudación fiscal, respaldados por la recuperación económica, mejoraron los resultados fiscales, pero que "se necesitarán más reformas para mantener la prudencia fiscal y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento potencial".

Por último, se consideró que "la política monetaria debe mantenerse restrictiva para reducir la inflación de forma duradera" y que se espera que "la moneda nacional se mantenga volátil ante la incertidumbre política residual", aunque "el efecto de la depreciación sobre la inflación parece haberse debilitado".

"Podrían reaparecer episodios de volatilidad debido a las bajas reservas de divisas, la inflación aún elevada y la necesidad de nuevas reformas estructurales en diversas áreas políticas", agrega el informe.

