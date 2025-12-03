Uno Entre Rios | Economia | Peugeot

Peugeot paraliza la producción y adelanta vacaciones a sus trabajadores

3 de diciembre 2025 · 10:33hs
Peugeot anunció un adelanto de las vacaciones para sus trabajadores de la planta de El Palomar. Retomarían sus actividades el 5 de enero. Lo que genera preocupación es el enfriamiento de las ventas locales y de exportación, que no crecieron como se esperaba.

La decisión de Stellantis de adelantar las vacaciones y detener por más de un mes la producción en su planta de El Palomar enciende señales de alerta entre los trabajadores y el sector autopartista. La medida, informada por A Rodar Post, se extenderá hasta el 5 de enero y genera preocupación por el futuro del empleo en un mercado automotor que atraviesa un claro enfriamiento.

Planta Peugeot El Palomar Trabajadores 1

Aunque la compañía no emitió un comunicado oficial, el medio aseguró que en los pasillos de la fábrica se comenta que el parate será justificado como un período para realizar “acciones de mantenimiento”. Sin embargo, la duración del cese productivo de más de cinco semanas resulta inusualmente prolongada y alimenta dudas sobre la estabilidad en la planta donde se fabrican modelos de Peugeot y Citroën.

El contraste con la otra planta del grupo, ubicada en Córdoba, profundiza la inquietud: allí, donde se producen vehículos de Fiat y Ram, el personal iniciará su licencia recién el 15 de diciembre, siguiendo un calendario más acorde al receso estival tradicional, indica InfoGremial.

Planta Peugeot El Palomar Trabajadores

El freno del mercado

Los patentamientos de vehículos nuevos cayeron 3,6% en noviembre respecto al año pasado y más de 30% frente a octubre, lo que ha llevado a las terminales a aplicar fuertes descuentos para sostener ventas a costa de sus márgenes.

La menor rentabilidad, la suba de tasas y el estancamiento de las exportaciones han puesto presión sobre la industria, llevando a diversas automotrices a ajustar sus niveles de actividad. En este marco, el adelanto de vacaciones aparece como una señal de prudencia empresarial, pero también como un motivo de preocupación para los trabajadores ante la posibilidad de recortes o suspensiones en el corto plazo.

Los autopartistas, por su parte, señalaron que la empresa mencionó dificultades en el abastecimiento de componentes y motores, recordando que ya en noviembre la planta debió detenerse dos semanas por problemas de provisión. No obstante, distintas fuentes coinciden en que el verdadero motivo sería la necesidad de ajustar stocks ante la caída de la demanda.

