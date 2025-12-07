Uno Entre Rios | Economia | Canasta Navideña

La canasta navideña se encareció 27% y los consumidores acuden a promociones o descuentos

El reporte evidenció que la decoración navideña registra un aumento interanual del 12% y la canasta navideña se encareció 27% respecto al año pasado.

7 de diciembre 2025 · 17:19hs
La canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto a 2024 pero las promociones y los descuentos siguen dominando los hábitos de consumo, según reveló un informe de la consultora Focus Market. El 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos

El reporte evidenció que la decoración navideña registra un aumento interanual del 12%, en tanto que el incremento en la canasta alcanza el 27%, destacando que “se tratan de variaciones acotadas, con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen”.

Aumento interanual

En lo que respecta a la decoración, los aumentos estuvieron liderados por los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). En tanto que algunos productos se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.

En el rubro alimenticio, encabezan las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

La consultora remarcó que el estudio “detectó que dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados” señalando que “en los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock”.

Hábitos

En relación a los hábitos de consumo predominantes en este escenario, el informe arrojó que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).

Asimismo, reveló que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas. En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.

Al analizar este comportamiento, el director de Focus Market, Damián Di Pace sostuvo que “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo” .

En esa línea, consideró que “las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

