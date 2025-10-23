Uno Entre Rios | Economia | Banco Entre Ríos

Banco Entre Ríos modernizó su sucursal en Crespo para mejorar la atención y acompañar el desarrollo local

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo, una de las ciudades más dinámicas con fuerte perfil productivo e industrial

23 de octubre 2025 · 12:02hs
El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo, una de las ciudades más dinámicas con fuerte perfil productivo e industrial
El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo, una de las ciudades más dinámicas con fuerte perfil productivo e industrial
El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo, una de las ciudades más dinámicas con fuerte perfil productivo e industrial
El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo, una de las ciudades más dinámicas con fuerte perfil productivo e industrial
El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación de la sucursal de Crespo, una de las ciudades más dinámicas con fuerte perfil productivo e industrial

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación integral de su sucursal en la ciudad de Crespo, con el objetivo de brindar una atención más cómoda, moderna y ágil a sus clientes, empresas y comercios de la región.

La renovación forma parte del plan de modernización que la entidad viene desarrollando en distintas localidades entrerrianas, con el propósito de mejorar la experiencia de atención y acompañar el crecimiento de las economías locales.

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana.

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés esta semana

Revelan que 4,5 millones de trabajadores son pobres en Argentina. El 21,6% de los ocupados en el país no logra superar la línea de pobreza.

Argentina: 1 de cada 5 trabajadores es pobre

Banco Entre Ríos Crespo (1)

Crespo es una de las ciudades más dinámicas de la provincia por su fuerte perfil productivo e industrial, y la actualización de la sede del Banco Entre Ríos busca acompañar ese desarrollo.

La renovada sucursal cuenta con 420 metros cuadrados de superficie total y un lobby ampliado de 10 a 80 metros cuadrados, que ahora ofrece mayor comodidad y capacidad para los usuarios. El edificio combina un diseño arquitectónico que se integra al entorno urbano con tecnología de última generación, pensada para optimizar la atención tanto presencial como digital.

Banco Entre Ríos Crespo (4)

Entre las principales mejoras, se destacan un lobby climatizado con cinco cajeros automáticos y dos terminales de autoservicio (TAS), sectores comerciales y de cajas renovados, una sala de reuniones y una sección de autogestión, donde los clientes pueden realizar operaciones de forma dinámica y segura.

“Queremos que cada persona que se acerque a nuestras sucursales encuentre un espacio moderno, accesible y pensado para sus necesidades. Esta remodelación en Crespo refuerza nuestro compromiso de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y de seguir acompañando a la comunidad en su progreso”, señalaron las autoridades de Banco Entre Ríos.

Banco Entre Ríos Crespo (3)

Del evento participaron autoridades de la Municipalidad de Crespo, entre ellas el intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Hacienda, Evangelina Schmidt. En representación del Banco Entre Ríos, estuvieron presentes Alejandro Altamirano, gerente de Banca Minorista; Miguel Pacher, gerente del Sector Público; Rodrigo Córdoba, gerente de Banca Mayorista; y Marcelo Pontti, gerente de Infraestructura.

Banco Entre Ríos reafirma su compromiso con la innovación constante, la cercanía con sus clientes y el impulso al desarrollo económico y social de todas las localidades entrerrianas.

Banco Entre Ríos Modernización Crespo
Noticias relacionadas
El Indec informó que hubo un le crecimiento en la actividad económica. 

Indec: la actividad económica creció un poco luego de tres meses en baja

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario tras las elecciones.

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario tras las elecciones

azul 32 ya se carga por surtidor en 80 estaciones de servicio ypf

Azul 32 ya se carga por surtidor en 80 estaciones de servicio YPF

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, contestó a funcionaria de Estados Unidos quien afirmó que la carne argentina tiene aftosa

Nicolás Pino cruzó a la secretaria de Agricultura de EE.UU: "Hace más de 20 años que no hay aftosa"

Ver comentarios

Lo último

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto Bienvenidos a Ganar

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Ultimo Momento
Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto Bienvenidos a Ganar

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Cristina Fernández dejó un mensaje previo a las elecciones

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

La provincia
Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Dejanos tu comentario