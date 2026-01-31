Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

Trabajadores del banco Santander denuncian aprietes, despidos, precarización laboral y persecución. La entdad intenta cerrar 36 sucursales en todo el país.

Trabajadores del banco Santander están en alerta por cierre de sucursales y denuncian aprietes, despidos, precarización laboral y persecución. La entidad emitió un comunicado.

La delegación Rosario de la Asociación Bancaria expresó su preocupación ante el plan del Banco Santander de cerrar sucursales a nivel nacional. En el Gran Rosario se prevé que dejen de operar las oficinas de Pérez y Puerto San Martín, aunque aún no se confirmó de manera oficial, se estima que será a mediados de marzo.

Sergio Rivolta, referente de la Bancaria, indicó que la intención de Santander consiste en clausurar 36 sucursales en todo el país, y por eso los afiliados se declararon en estado de alerta y movilización en defensa de los puestos de trabajo de compañeras y compañeros de las filiales locales. Los clientes de las sucursales serán trasladados a otras oficinas, manifestaron.

Distribución de sucursales y reubicaciones

En la seccional Rosario, Santander cuenta con catorce sucursales: siete en Rosario y una en cada localidad de San Lorenzo, Casilda, Arroyo Seco, Villa Constitución, Funes, Pérez y Puerto San Martín. Según la información gremial, los clientes de las sucursales afectadas recibirán notificaciones sobre su traslado.

Los clientes de Pérez serían derivados a la sucursal Fisherton (Rosario), mientras que los de Puerto San Martín pasarían a la oficina de San Lorenzo.

Respuesta del banco

El Banco Santander salió a explicar su posición ante el planteo realizado este jueves por Asociación Bancaria sobre el presunto cierre de sucursales en el Gran Rosario. La entidad crediticia reafirmó su compromiso de no alterar el nivel de atención a los clientes.

En un comunicado difundido en las últimas horas, Santander indicó: “Estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital”.

“En ese contexto, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30% año a año”, revelaron desde del banco a La Capital.

Banco Santander y la inversión prevista para 2026

La entidad subrayó que “esa esta evolución se apoya en una inversión de USD 230 millones prevista para 2026, destinada a seguir llevando innovación y tecnología a nuestra app, para que el banco esté disponible en el celular de cada cliente, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando realmente agrega valor”.

Santander aseguró que “los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día. Además, Santander cuenta desde hace años con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla”.

“Santander reafirma su visión de largo plazo: construir una banca más cercana por disponibilidad, simplicidad y valor. Un banco preparado para acompañar cómo los argentinos viven, trabajan y gestionan sus finanzas hoy”, concluyeron desde la entidad.