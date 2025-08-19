Argentina lidera el crecimiento global en producción de leche con un alza del 11,7% en el primer semestre de 2025, según datos del OCLA.

Argentina lidera el crecimiento mundial en producción de leche durante el primer semestre de 2025.

Un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) posicionó a Argentina como líder global en el crecimiento de la producción de leche de vaca durante la primera mitad de 2025. Según el relevamiento, el país registró un incremento interanual del 11,7%, ubicándose al tope del ranking internacional.

El estudio abarca un conjunto de países que en su conjunto representan más del 55% de la producción mundial de leche. En promedio, este grupo logró un crecimiento del 1,05% en el período analizado, muy por debajo del desempeño argentino.

Argentina encabeza el crecimiento mundial en producción de leche

Producción de leche (1).jpeg

Detrás de Argentina, se ubicaron Chile (8%), Brasil (6,2%) y Uruguay (5,7%) como las naciones con mayor expansión en la producción láctea. En contraste, se observaron caídas en países como Australia (-2,7%), China (-1,2%) y en el bloque de los 27 países de la Unión Europea, que en conjunto registraron una baja del 0,6%.

El notable crecimiento de la lechería argentina en este período se explica, en parte, por una recuperación tras la fuerte caída experimentada en los primeros meses de 2024.