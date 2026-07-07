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Autos usados: la venta subió 8,6% en junio, pero terminó el semestre por debajo del 2025

La venta de autos usados creció 8,6% interanual durante junio, hasta las 155.753 unidades, y también subió un 8% mensual.

7 de julio 2026 · 22:18hs
Autos usados: la venta subió 8

Autos usados: la venta subió 8,6% en junio, pero terminó el semestre por debajo del 2025.

La venta de autos usados creció 8,6% interanual durante junio, hasta las 155.753 unidades, y también subió un 8% mensual pero terminó el primer semestre por debajo del 2025, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El avance de junio respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 12.276 vehículos más que los 143.477 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo una suba del 8,2%, ya que en mayo se habían patentado 144.004 rodados.

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De esta forma, en los seis meses acumulados del año se llevan transferidas 892.696 unidades, lo que representa un 2,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 919.778 vehículos usados, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al la performance del semestre, desde ACARA señalaron que “esta desaceleración de la actividad no representa un hecho aislado, sino que se inscribe en un proceso de ajuste macroeconómico, que excede por mucho al solo mercado automotor”.

Entre las marcas, Volkswagen lideró en el sexto mes del año con 26.496 unidades vendidas, seguida por Ford (20.614) y Renault completó el podio (18.029). Por detrás aparecen Chevrolet (17.827), Fiat (16.272), Toyota (14.814), Peugeot (13.830), Citroën (4.755), Nissan (2.754), y Honda (2.425).

En relación con los modelos, el liderazgo de transferencias de usados fue de la Toyota Hilux con 6.307 unidades, seguida por el Volkswagen Gol en el segundo lugar con 4.805 unidades vendidas, y el podio lo completó el Ford Ranger con 4.140 unidades registradas.

Ranking de venta de autos usados en junio

  • Toyota Hilux: 6.307
  • Volkswagen Gol: 4.805
  • Ford Ranger: 4.140
  • Volkswagen Amarok: 4.006
  • Volkswagen Gol Trend: 3.648
  • Peugeot 208: 3.460
  • Ford Ecosport: 3.060
  • Toyota Corolla: 3.016
  • Ford Ka: 2.843
  • Fiat Palio: 2.820

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