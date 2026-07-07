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Las exportaciones pesqueras superaron los USD 1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Las exportaciones fueron por un valor de USD 1.005,6 millones, lo que representa un incremento interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor.

7 de julio 2026 · 13:11hs
Las exportaciones pesqueras superaron los USD 1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Las exportaciones pesqueras superaron los USD 1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

El Informe de Coyuntura de mayo elaborado por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca refleja un crecimiento sostenido del comercio exterior pesquero, con aumentos tanto en volumen como en valor de las exportaciones.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones de productos pesqueros continúan mostrando un desempeño positivo durante 2026. De acuerdo a los últimos datos analizados por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, entre enero y mayo las ventas externas alcanzaron 291.894,3 toneladas por un valor de USD 1.005,6 millones, lo que representa un incremento interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en valor.

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Crecimiento

El crecimiento estuvo impulsado por el buen desempeño de las principales pesquerías de argentina, especialmente los moluscos (calamar), que totalizaron 163.115,7 toneladas por USD 451 millones, con aumentos del 20,2% en volumen y del 20,0% en valor, respecto del mismo período de 2025.

Por su parte, las exportaciones de crustáceos (langostino) alcanzaron 47.149 toneladas y USD 346 millones, registrando un crecimiento del 18,8% en toneladas y del 25,1% en divisas, consolidando a este segmento como uno de los principales generadores de valor agregado para la actividad pesquera nacional.

También se observaron resultados favorables en las exportaciones de productos elaborados. Los filetes y demás carnes de pescado sumaron 30.663,8 toneladas y USD 101,1 millones, con incrementos del 9,6% en volumen y del 13,9% en valor, mientras que el pescado congelado, excepto filetes, alcanzó 36.466,3 toneladas por USD 84,4 millones, creciendo 9,3% en toneladas y 38,6% en valor exportado.

Otro dato destacado corresponde a la harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano, cuyas exportaciones crecieron 72,2% en volumen y 101,1% en valor, alcanzando 11.848,5 toneladas y USD 15 millones, reflejando la expansión de mercados para productos de aprovechamiento integral de los recursos pesqueros. Asimismo, las preparaciones y conservas de pescado mantuvieron una evolución positiva, con un incremento del 13,3% en valor exportado y del 1,1% en volumen, alcanzando USD 4 millones durante el período analizado.

China

En cuanto a los mercados de destino, China se reconfirma como el principal comprador de productos pesqueros argentinos, con adquisiciones por USD 392 millones, equivalentes al 39% del valor total exportado. Le siguen España, con USD 145 millones (14,4%), y Estados Unidos, con USD 56,4 millones (5,6%), confirmando la inserción internacional y la diversificación comercial del sector.

Estos resultados reflejan la competitividad de la pesca argentina y el trabajo conjunto entre el Estado nacional, las provincias, el sector científico y los actores de la cadena para promover una administración responsable de los recursos, fortalecer la producción y consolidar la presencia de los productos argentinos en los mercados internacionales.

Exportaciones crecimiento Pesca
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