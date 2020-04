Alberto Fernández: "Debemos enfrentar un default virtual"

Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron hoy que la propuesta de canje de deuda del país a los bonistas "incorpora un período de gracia" en el que no se pagará capitales ni intereses "por tres años", por lo que recién se pagará en el 2023. Este ofrecimiento de reestructuración de deuda implica una "mayor reducción de intereses que de capital", dijo Guzmán, ya que se trata de una "reducción de capital de US$ 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita de 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita de intereses del 62%".

"Aún no se ha llegado a un entendimiento con los bonistas", dijo Guzmán en una reunión en la Quinta presidencial de Olivos ante el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.

alberto fernandez gobernadores deuda.jpg Alberto Fernández reunió a los gobernadores en Olivos (foto: Télam)

Ante los mandatarios provinciales, Alberto Fernández, afirmó: "Estamos en una suerte de default virtual", y agregó: "Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina" y las necesidades que el país "tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de la debacle por la pandemia" de coronavirus.

El jefe de Estado aseguró que la negociación con los acreedores fue llevada adelante "con la misma buena fe" que hubo desde el principio, pese a la pandemia, y reafirmó que Argentina "no aprovechó esa coyuntura mundial para dilatar la solución al problema".

Fernández estuvo acompañado de la vicepresidenta Cristina Fernández y el titular de Diputados, Sergio Massa, y agradeció especialmente la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores opositores de Jujuy, Corrientes y Mendoza.

"Nos propusimos hacer lo mismo que en 2003. En aquella oportunidad debimos hacer frente a un default heredado y en esta ocasión a uno virtual. Pero asumimos el compromiso de salir de esta situación. Vamos a pagar la deuda sin que haya más postergaciones para los argentinos", sostuvo el Presidente.