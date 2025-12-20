Uno Entre Rios | Triple Crimen

Detuvieron a un nuevo sospechoso del triple crimen de Florencio Varela

La aprehensión se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI La Matanza en Berazategui.

20 de diciembre 2025 · 18:02hs
Un hombre de 42 años fue detenido, acusado de integrar la banda responsable del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Fuentes policiales informaron que se trata de Jesús Mallón, identificado como “El Tío” integrante de la agrupación acusada de asesinar a Morena Verdi de 20 años, Brenda Loreley Del Castillo, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15.

Según el Personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza y las imágenes registradas por las cámaras de distintos comercios, el nuevo sospechoso se había reunido en una parrilla de Avellaneda con distintos imputados, quienes están detenidos el 18 de septiembre de 2025.

Allí se pudo determinar que dicho nexo, formalmente presentado como comercial, encubría relaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes, donde Mallon ocupaba un rol jerárquico dentro de la estructura criminal en cuestión.

triple crimen narco peruano

LEER MÁS: Triple femicidio: pedido de Justicia en Paraná

Por ello, la sospecha también es que habría participado en los movimientos previos, en la logística y en las decisiones que terminaron con las víctimas en la vivienda donde luego fueron asesinadas.

Según consignó TN, el momento de la detención de Jesús Mallón tras el allanamiento en la localidad de Berazategui. (Video: Gentileza Personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Matanza)

Para los investigadores, esta detención refuerza la hipótesis de que no se trató de un hecho improvisado, sino de un ataque pensado con anticipación y ejecutado por varias personas con distintos roles. Con este arresto, ya son 12 los detenidos en la causa.

LEER MÁS: Triple femicidio narco: detalles mafiosos arrojados por las autopsias

El triple crimen de Florencio Varela

Las tres jóvenes habían desaparecido tras salir de sus casas y durante varios días no hubo rastros de ellas. El caso dio un giro cuando la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo dentro de una casa de Florencio Varela.

Desde el inicio, la investigación apuntó a un hecho de extrema violencia, con vínculos a una banda criminal y posibles conexiones con el narcotráfico. Las pericias y los testimonios recolectados llevaron a los fiscales a descartar rápidamente un ataque al azar.

LEER MÁS: Triple femicidio: detuvieron al hombre que cavó las tumbas

Ahora, el foco está puesto en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y en reconstruir cómo fue la trama previa al crimen. La Justicia intenta determinar quiénes planearon el ataque, quiénes lo ejecutaron y cuál fue el verdadero motivo. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

