Villaguay: inscriben para los Juegos Nacionales Evita 2023

Los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Deportes de Villaguay, de manera personal en la oficina ubicada en el Polideportivo Municipal, durante la mañana. También al whatsapp: 03455-15414356 o al correo electrónico: juegosevitavillaguay@gmail.com

Las categorías de los Juegos Nacionales Evita 2023 en la que inscriben son: Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 y las disciplinas son acuatlón, atletismo, bádminton, básquet 5 vs 5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de montaña esgrima, fútbol 11, karate, fútbol 7, levantamiento olímpico, fútsal, lucha, gimnasia artística, natación, gimnasia rítmica, natación artística, gimnasia trampolín, optimist, padel, patín artístico, hockey, patín carrera, judo, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis, tenis de Mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, tóleibol, vóleibol de playa, windsurf.

Disciplinas para personas con discapacidad (categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18): atletismo, natación, badminton, powerlifting, básquet 3x3, tenis, boccia, tenis de mesa, fútbol 3, tiro con arco, goalball, vóleibol sentado.

Juegos Urbanos: ajedrez, básquetbol 3x3, BMX Freestyle, breaking, escalada, Freestyle, Parkour, skate.