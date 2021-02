A horas del juicio por el femicidio de Fátima Acevedo, renunció abogado querellante

foto fatima

La audiencia denominada de voire dire se llevó a cabo, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná, y fue presidida por la jueza Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones.

Con la presencia de las ciudadanas y ciudadanos preseleccionados a través de un sorteo se eligió a los 12 integrantes titulares y cuatro suplentes que intervendrán en el juicio como miembros del jurado popular, que estará integrado en partes iguales por hombres y mujeres, conforme lo establece la Ley 10.746.

Las jornadas de debate se realizarán a partir de las 9, y continuarán hasta el viernes en el salón de actos del STJ de Entre Ríos. Las instancias que son públicas se transmitirán por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación (SIC).

La jueza técnica María Carolina Castagno conducirá el juicio en la causa caratulada “Martínez, Jorge Nicolás s/ Homicidio agravado, lesiones, defraudación en grado de tentativa, violencia de género en concurso real por tratarse de una ex pareja y de haberse perpetrado en un contexto de violencia de género (femicidio)”.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani; por la querella intervendrá la abogada Alejandra Pérez. Por su parte el imputado Martínez será asistido por el defensor oficial Jorge Sueldo.

El inicio del debate en los Tribunales de Paraná, por razones sanitarias y en cumplimento del distanciamiento social por la declaración de pandemia de Covid-19, será transmitido en vivo y en directo por el canal de YouTube del SIC. En esa instancia la jueza Castagno ofrecerá instrucciones a los integrantes del jurado (12 titulares y 4 suplentes en igualdad de género) y los alegatos de apertura.

El descargo

“Mi apartamiento del juicio por femicidio de Fátima F. Acevedo…"

Que, en virtud de comentarios impertinentes y no éticos que habría realizado una jueza de familia a Fiscalía sobre mi persona, a fin de evitar un retardo y denegación de Justicia por parte de la magistrada, (que podría perjudicar el tramite de un juicio), he decidido apartarme de la querella en la causa de Fátima Florencia Acevedo porque primero están los derechos de los niños y las víctimas de violencia de género que mis propios intereses…

De ser ciertas las manifestaciones de Fiscalía es de baja calidad moral y jurídica la conducta de la jueza de familia quien no debería tomar represalias porque un abogado se manifiesta de una u otra forma que no coincide con su visión…

Que, estudie derecho no para ser complaciente sino para decir y hacer en beneficio de los intereses de los justiciables, en el marco y apego a la constitución y las leyes…

Que, mi vida no se circunscribe a una causa determinada porque los hombres y mujeres trascendemos por nuestras acciones…

Que, no me va a callar una jueza de familia y según dicte mi conciencia consideraré hacer la presentación ante la Sala Civil del STJER porque las juezas de familia no deben denegar justicia por no tener aprecio personal a un letrado…

Los seres humanos y sus derechos están primero que cualquier recelo personal que pueda anidar un juez en su corazón...

Qué pena me dan ciertos empleado/as de los juzgados de familia que se ocupan de chismosiar sobre mi persona, ocupensé de imprimir celeridad a los tramites, ocupensé de cultivar sus almas, la vida pasa muy rápidamente y ser buenas personas, los ayudará a trascender y ascender!!!

Solo debo obediencia y fidelidad a Dios, la Patria y los Evangelios y no a una jueza de familia!!!...

Escuchen los audios de Fátima F. Acevedo, ella dejó como prueba lo que debió soportar...

Creo en Dios y a Él le encomiendo mi espíritu...