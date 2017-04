Wagner fue liberado a pesar de tener todos los informes negativos

Una multitud recorrió anoche la plaza Constitución de la ciudad de Gualeguay exigiendo por la aparición de Micaela García , la joven estudiante de 21 años desaparecida desde el sábado a la madrugada.





Tras un intenso día de búsqueda que incluyó rastrillajes, peritajes y allanamientos sin resultados, hoy continuarán con los operativos para dar con Micaela en la zona conocida como Zanjón del Dunat.En ese lugar hay una tapera oculta por la vegetación.





Mientras tanto la Policía ejecutó procedimientos en la casa del hermano gemelo de Wagner en Concepción del Uruguay y extendió la búsqueda a Buenos Aires.





UNO pudo conocer anoche que Sebastián José Luis Wagner fue liberado por el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, a pesar de tener todos los informes negativos para otorgarle el beneficio. Es más, hasta el propio equipo técnico del juez recomendó que no lo liberaran. Sin embargo, Rossi benefició con la libertad condicional al joven de 30 años condenado a nueve años de cárcel por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay.





Según fuentes judiciales, Wagner tenía dictámenes desfavorables del Equipo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 9, donde estaba alojado. También tenía dictamen negativo del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas, o sea del equipo de Rossi, pero además el fiscal dictaminó desfavorablemente porque el artículo 13 del Código Penal requiere dictamen favorable de peritos para su reinserción social y no los tenía. Pese a toda la negativa, Rossi le concedió la libertad condicional. No es descabellado que en las próximas horas se presenten denuncias contra el magistrado, quien podría llegar a ser destituido si se comprueba que no actuó como corresponde.





Pese todos los informes negativos, el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, le otorgó a Wagner el beneficio de la libertad condicional el 5 de julio de 2016 para su condena, que tenía fecha de agotamiento el 16 de julio de 2018. En esa resolución , el magistrado le impuso algunas condiciones, como fijar domicilio en una vivienda ubicada en el barrio Holanda, casa 3, Manzana 39 A-1, de Gualeguay, y "abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes". También le ordenó a Wagner "desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento, o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes". Otra de las restricciones era la de "abstenerse de mantener contacto alguno con las víctimas de los hechos por los que cumple condena y en caso de concurrencia ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los 100 metros". Además, el juez le impuso "realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones, debiendo el servicio social de la Unidad penal 7 orientar a dicho interno sobre el lugar de realización y periodicidad del mismo".













***

Análisis de las pruebas













El auto Renault 18 break que utilizaba Sebastián José Luis Wagner, condenado en 2012 a nueve años de prisión por abusar sexualmente de dos estudiantes en Concepción del Uruguay, fue peritado por la División Criminalista y hoy estarían los resultados. Del interior del vehículo se levantaron huellas y pelos. Además se encontró una pala al lado del automóvil que fue secuestrada.





El jefe de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Fabio Jurajuría, contó a los medios que entre las pruebas que comprometen al sospechoso están la declaración del hijastro de Wagner. De acuerdo al jefe policial, este chico dijo que la última vez que vio a su padrastro, estaba "todo rasguñado" y que en su vehículo, Renault 18 break que ya fue secuestrado por los investigadores, había una pala embarrada.





Según publicó UNO ayer, este auto fue incautado en una gomería ubicada en uno de los accesos a Gualeguay, sobre la ruta nacional Nº 12, donde el ahora prófugo trabajaba desde que salió de la cárcel en libertad condicional. "Apareció el sábado por la mañana embarrado y después desapareció; aparte en las cámaras de seguridad se ubica al auto en más de una oportunidad como siguiendo a la chica. También hay un camionero que vio el auto con una chica adentro, de similares características a Micaela", indicó Jurajuría.





Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, dijo en conferencia de prensa: "Tenemos videos de 36 cámaras de seguridad que aportaron comerciantes y vecinos; en ninguna se puede ver el momento en que ella es subida a un vehículo, solo vemos a ella caminando y se ve el auto". El jefe de la Policía también se refirió al testimonio del camionero: "Vio que una persona de sexo femenino estaba sentada en un auto y parte de su pie estaba abajo del auto, nos describió el calzado que portaba y es similar a uno que tenemos incautado". Sobre el auto de Wagner, Maslein detalló que en el mismo se detectaron "restos de tierra en el guardabarros y en las ruedas, huellas en el retrovisor y en un pote de desodorante de ambiente, cabellos, y manchas de algún fluido biológico, que puede ser lágrimas, saliva, orina, semen o sangre, y eso fue llevado a Paraná para determinar el ADN".





Micaela García, de 21 años, es oriunda de Concepción, desapareció el sábado a las 5.23 tras salir del boliche King de Gualeguay -donde estudia Educación Física- y vestía remera blanca y un short de animal print. Mide 1,63 metros, es de contextura física media y morocha. Por datos avisar a la dependencia más cercana.













***

"Lo que me está pasando a mí no se lo deseo a nadie"









El parecido físico de Maximiliano con su hermano mellizo Sebastián Wagner es indisimulable y las sospechas que pesan sobre él por la desaparición de Micaela García en Gualeguay lo afectan, aunque "hace más de dos años" que no tienen contacto. "Esto que me está pasando a mí no se lo deseo a nadie, es todo muy triste, pido que se pongan en mi lugar", manifestó al portal Elentrerios.com, donde también aclaró que se enteró de lo que estaba pasando por la televisión.

Hace cuatro años, cuando la Justicia investigaba el tercer caso de violación por el que se acusaba a Sebastián Wagner en Concepción del Uruguay, en una maniobra casi de película este culpó a su propio hermano para evitar la cárcel. En un juicio abreviado lo condenaron a nueve años de prisión, pero lo absolvieron después porque al compartir el ADN, la Justicia no pudo determinar cuál de los dos había sido el autor.

"La gente a veces no entiende que él es una persona y yo otra; meten todo en la misma bolsa y no es así", resaltó Maximiliano en la nota. Además, le envió un mensaje a la familia de Micaela: "Que Dios y todos los santos los ayuden a encontrar a su hija, que se aclare todo lo más rápido posible, por el bien de todos. Lo único que quiero es que aparezca viva, sana y salva", afirmó.













***

"No apañaría algo así"









En medio de la intensa búsqueda, Nora González, actual pareja de Sebastián Wagner, detalló a Canal 9 que Wagner estuvo en la casa que compartía con su pareja y sus hijos hasta el martes a la madrugada -entre las 3.30 y las 4-. Se llevó su ropa y todas sus cosas. Asimismo, mencionó que ese sábado el Melli volvió cerca de las 9 y durmió todo el día, en tanto que el domingo permaneció durante toda la jornada en la casa familiar. "Me preguntaba qué había pasado -en referencia a Micaela-, pero nunca mencionó nada", señaló. González afirmó: "Lo único que tenía era un raspón acá -a la altura de la garganta-, y en la cara a un hematoma".