El árbitro de Paraná, Jorge Alberto Ferreyra recibió un golpe en el rostro en el partido que diputaban los clubes 25 de Mayo y Quinto Cuartel por la Primera B de la Liga Victoriense de Fútbol y debió ser atendido por un hemorragia nasal y un corte en el labio. El hecho ocurrió el sábado a los 5 minutos del segundo tiempo y el partido estaba 2 a 1 a favor de 25 de Mayo.





"Se estaba por ejecutar un tiro de esquina y les advierto a los jugadores que cuiden las manos y cuando me doy vuelta veo a dos jugadores que se pegan. Paro el partido y los expulso a los dos. Cuando anotó en la tarjeta viene Muñoz y me pega un golpe de puño", contó Ferreyra en diálogo con Ovación.





"Después del golpe me mareaba y no podía seguir. Vinieron rápidamente los médicos de los dos clubes. La verdad que los dos clubes se portaron de diez y me pidieron disculpas los jugadores y el técnico", expresó el árbitro.





El juez señaló que no se "esperaba" la reacción del mediocampista Diego Muñoz y que no tuvo tiempo de cubrirse. "La verdad es que me sorprendió porque en Victoria no pasan estas cosas. Es la primera vez que ocurre un hecho así", dijo el árbitro que dirige hace tres años en la Ciudad de las Siete Colinas. "Cuando le saco la roja se va y después vuelve, pensé que venía a protestar, por eso me sorprendió", remarcó.





"Fue una jugada rara porque no había pasado nada. Es más no tenía ningún amonestado hasta ese momento", subrayó.





Ferreyra contó además que al jugador "lo quisieron llevar detenido y cuando la policía fue a buscarlo, la mujer de Muñoz se metió en el medio y los hinchas no dejaron que se lo llevara". "La policía lo tuvo que dejar porque se armó un revuelo bárbaro", agregó el joven de 23 años.





El juez radicó la denuncia en la comisaría del lugar y fue asistido por los médicos. "Me sangró mucho y me tuve que quedar un buen tiempo porque no paraba", señaló.





El joven árbitro dijo que espera que "el comité de disciplina tome una medida importante porque no puede ser que pasen estas cosas en el fútbol".





Ferreyra comenzó con los arbitrajes hace seis años y es un amante de la profesión. Además de jugar en Victoria dirige partidos en las Liga Independientes de la capital entrerriana. "Viajo todos los fines de semana a dirigir porque me gusta y porque es un trabajo, por eso estas cosas me duelen", sostuvo el joven juez.





Asismismo el árbitro consideró que esperará su recuperación física y psicológica para determinar si va a volver a dirigir el fin de semana. "Ahora hay que retomar, pero con esto que pasó la cabeza no es lo misma. Por suerte no fue más grave, pero aún tengo hinchada la boca", manifestó.





EL REPUDIO DE SADRA. "Repudiamos fuertemente la agresión sufrida en el día de hoy por el árbitro Jorge Alberto Ferreyra de la Liga Victoriense, mientras se disputaba el partido de Primera B entre los clubes 25 de Mayo y Quinto Cuartel", escribió en su cuenta de facebook el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina Seccional Entre Ríos.