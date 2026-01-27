Tras un amoroso saludo de cumpleaños, muchos se preguntaron sobre la relación entre el rosarino y la hija de Moría Casán. Qué dijeron los protagonistas

A partir de un posteo de Instagram se desataron los rumores sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Luego de un saludo de cumpleaños muy especial se dispararon los rumores de un supuesto romance entre el músico rosarino Fito Páez y la hija de Moria Casán, Sofía Gala Castiglione. Ahora, la actriz se expresó al respecto y aseguró que mantiene un "vínculo muy profundo" con el autor de "Circo Beat".

Las versiones comenzaron luego de un posteo de Páez por el cumpleaños número 39 de Gala. " Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, escribió el cantante, junto a una foto donde de ambos en un avión, muy cerca físicamente.

Sofía Gala habló sobre los rumores de romance con Fito Páez: "Tenemos un vínculo muy profundo"

Qué dijo Sofía Gala sobre el supuesto romance con Fito Páez

Aunque Gala admitió que mantiene una relación muy cercana con el músico, desmintió las versiones de romance: “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, expresó la actriz, que este fin de semana cumplió 39 años, en conversación con el programa de TV LAM.

“No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”, continuó Sofía Gala Castiglione, con especial énfasis en la especial relación que mantiene con Fito Páez.

“No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, cerró Gala, tajante con su definición. Por el momento, Fito Páez no se expresó al respecto.

El posteo que disparó los rumores

El cumpleaños de Sofía Gala Castiglione no pasó inadvertido en las redes sociales. Entre los numerosos mensajes que recibió de colegas y amigos, uno en particular concentró la atención de seguidores y usuarios: el saludo de Fito Páez, que eligió su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo público cargado de afecto.

El músico compartió una selfie tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala aparece lanzando un beso, con los labios pintados de rojo, mientras Páez sonríe a cámara sosteniendo el teléfono. Junto a la foto, escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, arrobando a la actriz.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su propia cuenta, Sofía replicó el mensaje con una frase igualmente intensa: “Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. El intercambio, visible para millones de seguidores, fue suficiente para disparar comentarios, interpretaciones y rumores.

Un cruce que se volvió viral

En pocos minutos, la publicación se llenó de corazones, felicitaciones y preguntas. Muchos usuarios celebraron la complicidad entre ambos, mientras otros deslizaron teorías sobre una posible relación amorosa. El uso explícito de la expresión “te amo”, sumado al tono íntimo del mensaje, fue leído por parte del público como algo que excede una amistad convencional.

Las capturas del posteo comenzaron a circular en distintas plataformas y los nombres de ambos se replicaron en búsquedas y tendencias. Sin confirmaciones ni desmentidas, el revuelo creció alimentado únicamente por el clima afectivo del intercambio.