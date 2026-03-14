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Se cancelaron los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

Debido al conflicto en Medio Oriente la Fórmula 1 canceló las carreras en Bahréin y Arabia Saudita. No habrá reemplazos.

14 de marzo 2026 · 19:43hs
El canedario quedará con 22 carreras

El canedario quedará con 22 carreras, dos menos de lo previsto a inicio de año.

Lo que era un rumor se ha convertido en realidad y el calendario 2026 de la Fórmula 1 solo tendrá 22 carreras ante la cancelación de las rondas en Bahréin y Arabia Saudita, una decisión que deja a los fanáticos con un mes sin actividad, abril, dado que la categoría no regresará hasta el Gran Premio de Miami.

Formula 1
F&oacute;rmula 1 sin dos carreras.

Fórmula 1 sin dos carreras.

El Gran Circo decidió anunciar la decisión a las 6 de la mañana de China, justo el día de la carrera en Shanghái. La serie intentó por todos los medios buscar una alternativa con una posibilidad de doble ronda en Japón.

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De igual forma se llegó a manejar la posibilidad de Europa con sedes como Imola, Portugal o Turquía, pero además del corto tiempo para hacer la venta de boletos y acondicionar los circuitos, los equipos no tienen del todo listo los transportes terrestres que usarán en la temporada en esa zona del mundo.

La posibilidad de mover las sedes de Bahréin y Arabia a otro momento del calendario resultó en todo momento imposible dada la carga en la segunda parte de la campaña, pero también porque dependían de que el conflicto armado entre Israel e Irán, que ha llegado a territorios árabes, no se prolongará más, algo que parece sucederá ante las declaraciones tanto de Estados Unidos como de Irán.

El comunicado oficial de la Fórmula 1

Se ha confirmado este sábado que, tras evaluaciones cuidadosas y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no se llevarán a cabo en abril.

Si bien se consideraron diversas alternativas, finalmente se decidió que no se realizarán sustituciones en abril.

Las rondas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se llevarán a cabo durante sus horarios programados.

La decisión se ha tomado en total consulta con la FIA y los respectivos promotores.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de Formula 1

“Si bien esta fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa considerando la situación actual en Oriente Medio. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA, así como a nuestros increíbles promotores, por su apoyo y total comprensión, ya que estaban ansiosos por recibirnos con su energía y pasión habituales. No podemos esperar a estar de vuelta con ellos tan pronto como las circunstancias nos lo permitan”.

Arabia Saudita Medio Oriente Gran Premio de Miami Fórmula 1
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