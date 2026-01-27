Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: "No sé cómo llamarlo: crush, amor"

El rosarino blanqueó su romance con Sofía Gala en redes y Moria Casán aportó detalles sobre la relación, que definió como profunda y basada en el respeto

A cinco meses de que se conociera su separación de Eugenia Kolodziej , tras más de una década en pareja, Fito Páez sorprendió al confirmar un nuevo vínculo afectivo . El anuncio llegó a través de una publicación en redes sociales dedicada a Sofía Gala por su cumpleaños número 39, que fue correspondida con un mensaje público de afecto, dejando en evidencia que se trata de una relación sentimental.

El posteo generó repercusión inmediata y derivó en la palabra de Moria Casán , quien aportó detalles sobre el vínculo entre su hija y el músico rosarino. En su programa televisivo, la conductora confirmó que ambos compartieron recientemente unas vacaciones en Brasil junto a Dante, el hijo menor de Sofía Gala, en la casa que Páez posee en ese país.

Sofía Gala habló sobre los rumores de romance con Fito Páez: "Tenemos un vínculo muy profundo"

Consultada sobre la relación, Casán evitó definirla en términos formales, pero fue contundente al describir el lazo que los une: “Se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares”.

Qué dijo Moria Casán

En ese sentido, explicó que su hija suele ser muy reservada con su vida privada: “Mi hija es muy privada, a mí me cuesta mucho charlar de sus cosas emocionales salvo que blanquee mucho y te presente y todo. A Fito lo conozco muchísimo”.

Moria también recordó la cercanía histórica de Páez con su familia y destacó su presencia en momentos clave: “Fito fue uno de los primeros que llegó al Sanatorio Finochietto cuando nació mi nieto Dante”, y agregó que fue en la casa del músico donde Sofía Gala presentó su banda indie punk Fea. “Nos hizo una cena impresionante, como anfitrión es lo máximo”, rememoró.

"Se respetan, se quieren"

Sobre la naturaleza del vínculo, Casán volvió a esquivar las etiquetas, aunque dejó entrever la profundidad de la relación: “No sé cómo llamarlo: crush, amor. Se respetan, se quieren”.

Incluso expresó su mirada personal sobre el músico: “Él es un hombre extraordinario, de una calidad humana, de una sensibilidad única. Es un hombre que da mucho amor y lo necesita”. Y añadió: “Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”.

Finalmente, reveló que el posteo con el que la pareja habría hecho pública la relación la tomó por sorpresa, pese a que ya los había visto juntos, y contó que Páez tuvo un gesto especial por el cumpleaños de su hija: “Le mandó un ramo de flores espectacular y un aparato que usan los cantantes. Él es un caballero y trata a las mujeres de una manera especial”.

Un posteo que se volvió viral

El cumpleaños de Sofía Gala Castiglione no pasó inadvertido en las redes sociales. Entre los numerosos mensajes que recibió de colegas y amigos, uno en particular concentró la atención de seguidores y usuarios: el saludo de Fito que eligió su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo público cargado de afecto.

El músico compartió una selfie tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala aparece lanzando un beso, con los labios pintados de rojo, mientras Páez sonríe a cámara sosteniendo el teléfono. Junto a la foto, escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo!”, arrobando a la actriz.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su propia cuenta, Sofía replicó el mensaje con una frase igualmente intensa: “Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. El intercambio, visible para millones de seguidores, fue suficiente para disparar comentarios, interpretaciones y rumores.

En pocos minutos, la publicación se llenó de corazones, felicitaciones y preguntas. Muchos usuarios celebraron la complicidad entre ambos, mientras otros deslizaron teorías sobre una posible relación amorosa. El uso explícito de la expresión “te amo”, sumado al tono íntimo del mensaje, fue leído por parte del público como algo que excede una amistad convencional.

Las capturas del posteo comenzaron a circular en distintas plataformas y los nombres de ambos se replicaron en búsquedas y tendencias. Sin confirmaciones ni desmentidas, el revuelo creció alimentado únicamente por el clima afectivo del intercambio.