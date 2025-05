Met Gala 2025: los más arriesgados y elegantes looks de la noche de la moda en Nueva York

La edición 2025 fue inspirada en el libro "Slaves to Fashion" de Monica Miller, una temática que explora cómo el dandismo negro, una forma de vestir inicialmente impuesta a los hombres negros en la Europa del siglo XVIII, se transformó en una herramienta de expresión personal, estilo y resistencia cultural dentro de la diáspora africana. Asimismo, el código de vestimenta fue “Tailored for You”, que consiste en que los invitados luzcan trajes concebidos especialmente para ellos en cada detalle. Desde el corte hasta el concepto, el diseño debe expresar la identidad, la postura y el mensaje de quien lo lleva puesto.

Cabe destacar que la gala, que se lleva cabo año a año, también se reafirma como el gran escenario donde diseñadores, artistas y celebridades se presentan al mundo. Se convierte en una oportunidad para mostrarse, contar quiénes son a través de la moda y dejar una huella visual en una de las noches más fotografiadas del año.

Los looks más llamativos

En definitiva, seleccionar atuendos de esta edición de la Met Gala se torna una tarea compleja, en tanto la gran mayoría de sus asistentes lograron increíbles looks. Así que a continuación, estos son algunos -no todos- de los trajes que se estuvieron comentando en redes sociales:

image.png

Zendaya

La actriz fue una de las primeras en llegar a la alfombra roja. Fiel a su estilo, eligió un look total white hecho a medida, un traje sastrero blanco bajo el estilismo de de Law Roach, diseñado por Louis Vuitton y firmado por Pharrell Williams. Al look lo complementó con un sombrero del mismo tono que capturó todas las miradas.

El estilismo, clásico pero sencillo, fue una reinterpretación moderna del dandismo elegante, haciendo referencia directa a Bianca Jagger y al personaje de Tracy Chambers en Mahogany (1975), íconos del estilo negro refinado y poderoso.

image.png

Jennie de BLACKPINK

Otra de las primeras en llegar a la alfombra roja de la Met Gala 2025 fue Jennie, integrante del grupo BLACKPINK. La cantante, que brilló en el último Coachella, deslumbró con un look de alta costura firmado por Chanel. Con un outfit inspirado en la Francia de los años veinte, apostó por un atuendo que incorporaba una falda con una especie de pantalón por debajo. El toque final lo dio un sombrero negro y blanco.

image.png

Diana Ross

Una de las llegadas más deslumbrantes de la noche fue la de Diana Ross, quien regresó a la Met Gala tras 22 años de ausencia. La icónica cantante hizo su gran reaparición en un vestido blanco que tenía una capa imponente de 5,5 metros de largo que se extendió por la escalera principal del Museo Metropolitano de Arte.

El diseño, confeccionado a medida por el diseñador de moda nigeriano Ugo Mozie, en colaboración directa con la propia Ross y su hijo Evan, llevaba bordados con los nombres de los miembros de su familia. Como complemento, Ross lució un sombrero que combinaba perfectamente con el vestido.

image.png

Gigi Hadid

Gigi Hadid llegó al MET con un vestido largo dorado diseñado especialmente para ella por la firma Miu Miu. La pieza no pertenece al archivo de la firma, sino que fue confeccionada a medida para la gala, siguiendo la consigna de sastrería personalizada del evento.

El diseño rendía homenaje a Josephine Baker, la primera mujer afroamericana en protagonizar una película. Gigi completó el look con unos aros llamativos y un peinado medio recogido y logró un tributo poderoso, cargado de historia, estilo y presencia.

image.png

Bad Bunny

Bad Bunny fue uno de los primeros hombres en destacar en la alfombra roja de la Met Gala 2025. El puertorriqueño apostó por un look que incluía un traje gris oscuro, acompañado por una camisa marrón y una corbata color crema que hacía juego con sus botas.

El conjunto, firmado por Prada, fue confeccionado a medida. El detalle más simbólico fue el sombrero, inspirado en la tradicional pava boricua, una pieza icónica del atuendo de los jíbaros, los campesinos puertorriqueños. Como de costumbre, Bad Bunny, llevó su herencia cultural al centro de la conversación de moda.

sydney met.webp

Sydney Sweeney

La actriz de Euphoria cautivó a las cámaras con su clásico y glamouroso vestido esculpido en color negro. A la tela llena de brillo y su detalle de flor en el cuello, Sydney lo combinó con un peinado recogido muy acorde a la temática y un delineado negro difuminado en sus ojos azules.

anne met.webp

Anne Hathaway

La icónica actriz hizo su aparición en el evento con el estilo refinado que la caracteriza. Su vestido consistió en una falda tubo de Carolina Herrera a medida y una camisa blanca abotonada, diseñada por Wes Gordon. Como toque especial, Anne se adornó con llamativas joyas de Bulgari.

dua lipa met.webp

Dua Lipa

La cantante pop hace años que asiste a la gala y siempre sabe cómo llevarse todas las miradas. Este año, Dua optó por un traje Chanel con perlas y transparencias, en el que destaca su falda de plumas. Como accesorio y a juego con las transparencias lució unos delicadísmos guantes negros con perlas plateadas.

Su peinado aportó el toque extra para ajustarse a la temática y destacó tanto como su collar y aros plateados a juego.

sabrina met.webp

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter encontró la forma de cruzar su estilo personal con la temática de la noche. El resultado fue un traje estilo esmoquin sin piernas de color bordó. Para rematar la pieza, una cola dramáticamente larga la acompañó durante su caminata por la alfombra. El traje de Louis Vuitton que vistió es muy similar a uno de sus vestuarios en su "Short n' Sweet Tour".

miley met.avif

Miley Cyrus

Cyrus deslumbró con un dramático top de cuero Alaïa que dejaba al descubierto su abdomen y una amplia falda negra. Para el cabello eligió una larga trenza y, en cuanto a joyas, su collar dorado de Cartier aportó el toque final.

image.png

Rihanna

La cantante no sólo reveló su tercer embarazo en el evento, sino que también deslumbró con su traje de Marc Jacobs. Riri lució un body con bustier hecho a medida que combinó con una chaqueta de lana y una falda con corte en V.

Colman Domingo

El reconocido actor Colman Domingo no asistió con uno, sino con dos looks a la Met Gala. Ambos atuendos llevaban la firma de Valentino. Con su primer vestuario, caracterizado por una amplia capa azul, Colman homenajeó a la iglesia negra y a André Leon Talley, exeditor de la revista Vogue y uno de los grandes exponentes dandis. Por lo que se trató de un traje lleno de significado.

Su segundo atuendo, también Valentino, consistió en un traje de tres piezas. La chaqueta a cuadros, estaba acentuada con una flor de lunares extragrande en la solapa. En lugar de corbata, optó por un fular de seda de lunares a juego y coronó el look con una colección de joyas de Boucheron.

colman domingo met 1.webp

colman domingo met 2.webp

La Rosalía

La icónica cantante llegó con un vestido blanco esculpido de Olivier Rousteing que se ajustaba perfectamente a su figura. Según explicó la diseñadora en la gala, la inspiración en la temática de la noche la llevó a crear un vestido que hace referencia al maniquí o "el comienzo de la creación".

rosalia met.avif

Janelle Monae

¿Un traje debajo de un traje? Sí, eso es exactamente lo que llevó Janelle a la alfombra roja. ¡Y qué trajes! Su atuendo, creado por Browne y Paul Tazewell e inspirado en los años 30, consistió en una capa de traje extra grande con efecto trampantojo, confeccionada en mohair (una fibra de lujo), tela de raya diplomática bordada y seda duquesa doble, con un borde de cinta de grosgrain. Los colores siempre se mantuvieron en negro, blanco y rojo.

Por si el traje no era sorprendente por sí solo, Monae sumó dos complementos fundamentales: un sombrero acorde al tema de la gala y un monóculo que se llevó todos los aplausos.

janelle met 1.webp

janelle met 2.webp

Teyana Taylor

La cantante estadounidense fue de las más destacadas a la hora de respetar la consigna al fusionar el dandismo y el barroco glam.

Bajo el diseño de Ruth E. Carter, la vestuarista ganadora de dos Oscar, lució un traje a rayas con chaleco y una capa satinada con flores en 3D. Como accesorios incorporó guantes de cuero, cadenas plateadas, y un sombrero con plum.

Cabe destacar que debajo de su sombrero llevó un durag rojo. Se trata de un accesorio que se lleva en el cabello y representa herencia y resistencia cultural de la cultura afroamericana.

image.png

image.png

Khaby Lame

Pocos creerían que uno de los mejores looks de la noche lo llevaría puesto un un tiktoker. Se trata de Khaby Lame quien respetando al pie de la letra la consigna del dadismo negro, llevo un traje hecho a medida. Se destacó por tener más de 10 relojes colgados en el chaleco, mientras combinaba diversas texturas, líneas y caídas.