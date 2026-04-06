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¿Fanático del 10? La sorpresiva aparición de Maradona en la serie de Harry Potter

En un documental previo al estreno, los fanáticos argentinos descubrieron una figura de Diego en la habitación del joven mago durante su infancia

6 de abril 2026 · 13:57hs
La serie de Harry Potter tendrá un detalle en homenaje a Maradona.

La serie de Harry Potter tendrá un detalle en homenaje a Maradona.

La serie de Harry Potter revolucionó las redes sociales desde varios meses antes de su estreno, ya que saldrá a la luz en la Navidad de este 2026, a finales de diciembre. En las últimas horas, los fanáticos argentinos descubrieron un particular detalle: un homenaje inesperado a Diego Armando Maradona.

La nueva historia de HBO, que será una adaptación de los libros de J.K. Rowling, contará con la sorpresiva aparición del ídolo argentino entre las pertenencias de Harry. El guiño de la producción al 10 despertó varias teorías entre los seguidores.

En el documental que mostró imágenes de lo que será la serie, varios usuarios captaron el detalle de la aparición de un sticker de álbum de figuritas del Mundial de Italia 1990, con la imagen de Maradona. La misma se encontraba pegada en la pared de un armario debajo de las escaleras de la casa de los tíos de Harry.

La serie de Harry Potter tendrá un detalle en homenaje a Maradona.

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Según el análisis de los fanáticos en línea, las teorías indican que Potter, en ese entonces todavía en su etapa muggle, era fanático de Maradona, aunque otros apuntan a que Harry solamente recolectaba las cosas que su primo Dudley desechaba, quien realmente podría ser el admirador del astro del fútbol mundial.

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La aparición de Maradona en la serie de Harry Potter

Si bien este detalle no forma parte de la trama oficial de los libros, la imagen se viralizó en redes sociales y despertó un puente emocional con los fanáticos argentinos, que esperan por develar el misterio de la aparición de la figurita de Diego.

Este sorpresivo detalle se develó en el especial de detrás de Cámaras y creación que HBO. La decisión de la producción de la serie, la cual se encargó de recrear el cuarto de la infancia de Harry reflejando la vida de un niño inglés en la década de los 90, incluyó empapelados en las paredes y recuerdos de la época, con fotos de varios jugadores de fútbol pegadas en la pared de ladrillos. publica La Capital.

Embed - En Busca de Harry: El Arte Detrás De La Magia | Trailer Oficial | HBO Max

Maradona Harry Potter serie redes sociales
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