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Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial

Agmer convoca a Congreso Extraordinario este jueves en Colón para analizar el conflicto salarial y definir acciones de lucha de los docentes.

6 de abril 2026 · 14:18hs
Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial.

Prensa Agmer

Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial.

La Comisión Directiva Central de Agmer convocó a un Congreso Extraordinario de la entidad, que se realizará este jueves en la sede de la Seccional Colón, con la presencia de todos los congresales, a partir de las 9.

El encuentro reunirá a congresales de todos los departamentos de la provincia, quienes analizarán la situación actual del sector, evaluarán el plan de lucha llevado adelante ante la falta de resolución del conflicto salarial y definirán las acciones a seguir.

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Reclamo salarial: Agmer convoca a Congreso Extraordinario de delegados

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Desde la Secretaría de Prensa de AGMER destacaron la importancia de la participación de los delegados en esta instancia de debate y toma de decisiones, en un contexto de reclamo sostenido por mejoras salariales y condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

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