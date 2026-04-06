Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial Agmer convoca a Congreso Extraordinario este jueves en Colón para analizar el conflicto salarial y definir acciones de lucha de los docentes. 6 de abril 2026 · 14:18hs

Prensa Agmer Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial.

La Comisión Directiva Central de Agmer convocó a un Congreso Extraordinario de la entidad, que se realizará este jueves en la sede de la Seccional Colón, con la presencia de todos los congresales, a partir de las 9.

El encuentro reunirá a congresales de todos los departamentos de la provincia, quienes analizarán la situación actual del sector, evaluarán el plan de lucha llevado adelante ante la falta de resolución del conflicto salarial y definirán las acciones a seguir.

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