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Buscan a un joven entrerriano que estaba internado en La Plata

Elián Stéfano Rueda Santana, de 23 años, se encontraba internado en un centro de rehabilitación y el 7 de marzo mantuvo el último contacto con sus familiares

6 de abril 2026 · 14:22hs
Buscan a un joven entrerriano que estaba internado en La Plata

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Elián Stéfano Rueda Santana, de 23 años, quien se encontraba internado en el centro de rehabilitación bajo el nombre de Hogares Esperanza de Vida, en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires). Según informaron se retiró voluntariamente el 7 de marzo pasado y ese día tuvo la última comunicación con sus familiares.

Rueda Santana mide 1,75 metros, es delgado, tiene cabello castaño corto, posee tatuajes en el antebrazo derecho con el nombre Patricia y una cicatriz sobre esa inscripción. También tiene otro tatuaje en forma de rosa en una de las piernas, y lleva cadena y un anillo.

paradero joven desaparecido (1)
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Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911 o llamando a la División Trata de Personas (0343) 4209997.

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internado La Plata Joven
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