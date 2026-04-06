Buscan a un joven entrerriano que estaba internado en La Plata

Elián Stéfano Rueda Santana, de 23 años, se encontraba internado en un centro de rehabilitación y el 7 de marzo mantuvo el último contacto con sus familiares

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Elián Stéfano Rueda Santana, de 23 años, quien se encontraba internado en el centro de rehabilitación bajo el nombre de Hogares Esperanza de Vida, en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires). Según informaron se retiró voluntariamente el 7 de marzo pasado y ese día tuvo la última comunicación con sus familiares.