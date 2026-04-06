Alerta naranja en Entre Ríos: prevén hasta 120 milímetros de lluvia.

El SMN alertó por tormentas fuertes en Entre Ríos, con lluvias de hasta 120 mm, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes por la mañana que se intensifican las tormentas en sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, noreste de Córdoba y sudeste de Santiago del Estero , en el marco de la formación de una ciclogénesis.

El organismo emitió un alerta naranja que abarca a todo el territorio entrerriano durante la mañana y la tarde de este lunes, incluyendo los 17 departamentos de la provincia. Hacia la noche, se prevé que la intensidad del fenómeno disminuya a alerta amarillo.

El SMN advierte por tormentas severas en Entre Ríos: ráfagas de hasta 90 km/h

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"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual", se informó.

En cuanto a la evolución de las condiciones, se prevé que a partir de este martes el frente de lluvias comience a debilitarse progresivamente en Entre Ríos. El ingreso de viento sur favorecerá el desplazamiento de las inestabilidades, junto con un nuevo descenso de las temperaturas.