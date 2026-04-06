El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes por la mañana que se intensifican las tormentas en sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, noreste de Córdoba y sudeste de Santiago del Estero, en el marco de la formación de una ciclogénesis.
Alerta naranja en Entre Ríos: prevén hasta 120 milímetros de lluvia
El SMN alertó por tormentas fuertes en Entre Ríos, con lluvias de hasta 120 mm, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.
El organismo emitió un alerta naranja que abarca a todo el territorio entrerriano durante la mañana y la tarde de este lunes, incluyendo los 17 departamentos de la provincia. Hacia la noche, se prevé que la intensidad del fenómeno disminuya a alerta amarillo.
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El SMN advierte por tormentas severas en Entre Ríos: ráfagas de hasta 90 km/h
"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual", se informó.
En cuanto a la evolución de las condiciones, se prevé que a partir de este martes el frente de lluvias comience a debilitarse progresivamente en Entre Ríos. El ingreso de viento sur favorecerá el desplazamiento de las inestabilidades, junto con un nuevo descenso de las temperaturas.