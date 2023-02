AMET: Cuarto intermedio en la 1ra reunión de Paritaria Salarial 2023

La ASOCIACIÓN del MAGISTERIO DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA Regional XI, comunica a sus afiliados y a la comunidad educativa en general, que en el día de la fecha se realizó de la 1ra reunión paritaria del año 2023. Concurrió como miembro paritario en representación de nuestra institución el Secretario Adjunto Prof. Carlos José Varela, acompañado por el Sec. Gremial Prof. Fabián Monzón. El Prof. Varela manifestó: “… Existe una necesidad de establecer una metodología de trabajo que permita enfocarse en no seguir perdiendo poder adquisitivo de los trabajadores docentes y en la necesidad de que las recomposiciones salariales sean acumulativas, no con base fija, resultando esta diferencia de suma significancia en especial cuando la inflación es grande. Así mismo recalca que la base tomada por INDEC queda muy lejos de la base real que enfrentan los docentes para adquirir alimentos, servicios, etc ”.

El Presidente del CGE considera necesario que el 2023 sea de consolidación de las acciones aspirando a que el trabajo y las tareas planteadas desde el CGE sean desde el diálogo y el consenso en pos de siempre mejorar las condiciones de los docentes y los estudiantes entrerrianos, aportando para que sobre todo el fenómeno inflacionario no afecte a cada uno de ellos.

Luego propuso pasar a cuarto intermedio hasta el próximo martes, para realizar las gestiones pertinentes ante economía.

Desarrollo de la reunión

La audiencia se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y estaba presidida por el Secretario de Trabajo y Seguridad Social Sr. Ángel Zacarías, y el Sr. Coordinador General Dn, Armando Ferrari. En representación del Consejo General de Educación estaban presentes, el Lic. Martín Müller en su carácter de Presidente, y demás miembros paritarios del CGE acompañados por la Apoderada Legal Dra. Miriam Clariá. Por la parte sindical, estaba el representante de AMET Prof. Carlos José Varela, y representantes de los otros sindicatos docentes.

“…Toma la palabra el Sr. Presidente del Consejo General de Educación Licenciado Martín Muller, quién manifiesta su agradecimiento por este ámbito y predisposición, saludando a todos los presentes. Celebra este primer encuentro, en el cual se pone en relevancia el valor de la palabra, asumiendo las responsabilidades dentro de las posibilidades, tras un año de mucho trabajo durante el 2022, siendo necesario que el 2023 sea de consolidación de las acciones aspirando a que el trabajo y las tareas planteadas desde el CGE sean desde el diálogo y el consenso en pos de siempre mejorar las condiciones de los docentes y los estudiantes entrerrianos, aportando para que sobre todo el fenómeno inflacionario no afecte a cada uno de ellos, así mismo invita a construir una agenda para seguir trabajando.”

“…Toma la palabra el representante de AMET Profesor Carlos José Varela, quién expresa su agradecimiento a la Secretaría de Trabajo por este espacio. En especial, manifiesta la necesidad de recalcar el trabajo sobre lo salarial, y destacando el trabajo realizado respecto a las condiciones de trabajo. Existe una necesidad de establecer una metodología de trabajo que permita enfocarse en no seguir perdiendo poder adquisitivo de los trabajadores docentes y en la necesidad de que las recomposiciones salariales sean acumulativas, no con base fija, resultando esta diferencia de suma significancia, así mismo recalca que la base tomada por INDEC queda muy lejos de la base real que enfrentan los docentes para adquirir alimentos, servicios, etc. También manifiesta que en las escuelas secundarias con una certificación en una trayectoria de formación profesional, no se está cobrando en tiempo y forma, entendiendo que es un tema que compete a la nación, pero resulta necesario encontrar una solución ante la importancia que tienen estos establecimientos para insertar a los estudiantes con mejores posibilidades ante la sociedad. Lo mismo respecto a los demás planes nacionales (conectividad, planes de mejora, etc.) es necesario arbitrar los medios para que nación envíe los fondos que correspondan y que provincia los pueda redistribuir. Entiendo también que el aumento del 5,35% debe ser retroactivo a diciembre, así como reitera la necesidad de recuperar el 16% de pérdida directa de porcentaje frente a la inflación del año 2020, frente al 36,1% que marcó el INDEC, ya que nunca se pudo encontrar respuesta a esta pérdida. También resalta que es necesario que continúen todas las comisiones de trabajo conformadas, y que se siga trabajando no solo en Paraná, sino que también -como se ha estado haciendo- en el interior de la provincia, a fin de encontrar solución a las necesidades concretas de los trabajadores docentes.”

También expresaron sus inquietudes los otros gremios presentes, en donde todos coincidieron en la necesidad de llegar a un acuerdo desde el inicio que permita evitar la pérdida del poder adquisitivo, otorgando previsibilidad ante el nuevo inicio de clases.

“…El Sr presidente del CGE, manifiesta la necesidad de pasar a un cuarto intermedio para reunirse con los representantes del Ministerio de Economía para traer una respuesta a estos pedidos, así como el compromiso de seguir trabajando en las comisiones y reconociendo la situación Respecto a los aportes y programas de nación que se encontraban en un cuello de botella el año pasado ante una situación que excede algunas cuestiones, pero recalcando que se sigue apostando a la estabilidad, generando previsibilidad con los compromisos asumidos desde el gobierno provincial.”

“…Finalmente se acuerda pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión para el día 14 de febrero a las 12 hs. con lugar a fijar, quedando las partes debidamente notificadas mediante la presente. No siendo para más, a las 12:15 hs. del día de la fecha se da por finalizado el acto.”