AMET. Conformación de un Comité Asesor

El análisis realizado por el CGE, que utilizó como disparador en esta primera reunión fue la siguiente:

A raíz de los errores detectados en la liquidación de haberes de noviembre de 2023, con más de 22.000 novedades incorrectas, se realizó un relevamiento integral del proceso de liquidación en la provincia. Este análisis identificó diversas áreas de mejora que se pretenden abordar:

Mejorar la migración de datos para reducir errores.

Optimizar los tiempos de procesamiento de bajas y licencias (códigos 569 y 570).

Fortalecer el sistema de liquidaciones para evitar confusiones y malestar.

Agilizar la comunicación sobre actualizaciones del sistema.

Adaptar el sistema de liquidaciones al escalafón docente, considerando la alta movilidad que existe sobre todo en las horas cátedra.

Modernizar el sistema de asignaciones familiares y procesos administrativos.

Implementar un ID único para evitar duplicaciones en descuentos.

Disminuir la carga manual, que genera inconsistencias en los recibos.

Controlar y automatizar procesos para reducir duplicaciones de datos.

Capacitar al personal en el uso de herramientas digitales para la carga en SAGE.

Integrar el SAGE con el sistema provincial de liquidaciones.

Optimizar la validación de datos.

Mejorar la articulación entre liquidaciones y presupuesto.

Estas acciones buscan solucionar las problemáticas detectadas y garantizar un sistema de liquidaciones más eficiente y confiable, para cumplir dicho objetivo en tiempo y forma y con los menores errores posibles, desde la carga en las escuelas hasta la liquidación al docente.

Ante los problemas detectados en el sistema de liquidaciones, se busca mejorar el proceso de manera integral. Se plantea como objetivo principal lograr que los sistemas encargados de relevar y procesar datos funcionen de manera compatible, eficiente y ágil. Entre las posibles soluciones, se evalúan dos enfoques:

Optimizar el sistema actual , fortaleciendo sus capacidades y corrigiendo las fallas detectadas.

Implementar un sistema completamente nuevo, diseñado para atender las necesidades actuales y futuras, asegurando mayor eficiencia y compatibilidad.

Ambas alternativas están orientadas a garantizar una mejora sostenible en la gestión de liquidaciones, evitando errores, optimizando tiempos y asegurando transparencia para todos los involucrados.

Se propuso para la próxima reunión, que se coordinará para dentro de dos semanas, que cada sindicato traiga una agenda con temas preestablecidos.

En otra perspectiva, también desde la AMET sostenemos y lo vamos a plantear en todo diálogo que tengamos con el gobierno, la necesidad de rectificar la decisión del CGE de iniciar los sumarios administrativos al personal que no cumplió en su momento con la 2771/24; en tanto y en cuanto consideramos que es una acción que fue implementada de manera abrupta, sin capacitación, sin dar tiempo que la gente conozca la normativa en profundidad, y que en esa fecha los docentes no cobrábamos conectividad. En ese sentido sostenemos que no se debe seguir adelante con estas acciones hacia el personal, tanto docente como directivo, y mucho menos que los penalicen en estas condiciones, siendo que aconteció en un momento de una lucha colectiva.