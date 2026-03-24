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Judo: abrió un novedoso espacio con clases gratis para niños

Dojo Pantera se expandió y sumó una propuesta de judo social sin costo para menores de 5 a 10 años. UNO habló con Andrés Gómez, el instructor a cargo.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

24 de marzo 2026 · 18:13hs
Judo: abrió un novedoso espacio con clases gratis para niños.

UNOER/ Alan Barbosa

Judo: abrió un novedoso espacio con clases gratis para niños.

El crecimiento del judo en Paraná suma un nuevo capítulo con la apertura del Dojo Pantera 2, una extensión del reconocido espacio formativo que ya funciona en la ciudad y que ahora busca ampliar su alcance, especialmente en los barrios. La nueva sede, ubicada en calle Coronel Francisco Sayos 1850, ya comenzó a funcionar y se presenta como una alternativa accesible para quienes deseen iniciarse o continuar en la disciplina.

La principal novedad de esta propuesta radica en su enfoque inclusivo: el nuevo dojo ofrece clases gratuitas para niños de entre 5 y 10 años, con el objetivo de acercar el judo a familias que, por cuestiones económicas, no pueden afrontar los costos habituales de este deporte. La iniciativa, impulsada por el instructor Andrés Gómez, apunta a captar nuevos talentos y, al mismo tiempo, brindar un espacio de contención y desarrollo para los más chicos.

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Además de esta franja etaria, el Dojo Pantera 2 también cuenta con clases para juveniles y adultos, tanto para quienes ya tienen experiencia como para aquellos que deseen comenzar desde cero. La estructura de entrenamientos está organizada para cubrir gran parte de la semana, con horarios por la mañana, tarde y también los sábados, lo que permite una amplia disponibilidad para los interesados.

El proyecto se enmarca dentro de un crecimiento sostenido del Dojo Pantera en los últimos años, tanto a nivel deportivo como institucional. Con participación en torneos nacionales e internacionales, el espacio ha logrado consolidarse como un referente en la disciplina dentro de la provincia, al tiempo que continúa ampliando su base de practicantes. En ese sentido, la apertura de esta nueva sede no solo responde a una necesidad de expansión, sino también a una estrategia clara de desarrollo territorial. La elección de la zona no fue casual: el objetivo es acercar el judo a sectores donde hay una importante presencia de niños y jóvenes, generando oportunidades de formación deportiva y personal.

Judo: abrió un novedoso espacio con clases gratis para niños

Dojo pantera 2

Detrás de este crecimiento también aparece el trabajo organizativo y de gestión. En ese rol, se destaca la figura de Romina Bordón, encargada de la logística y comunicación del Dojo Pantera, quien cumple un papel clave en la coordinación de actividades, la planificación de eventos y el vínculo con la comunidad.

En diálogo con UNO, Andrés Gómez se refirió a la concreción de este proyecto que venía siendo planificado desde hace tiempo. “Se hizo realidad el Dojo Pantera 2. Era algo que veníamos buscando y no se nos daba, pero hoy ya estamos trabajando con mucha gente nueva y un plantel que promete”, señaló.

El instructor destacó especialmente la respuesta de la comunidad en los primeros días de funcionamiento. “Hace dos semanas que abrimos y ya tenemos muchos chicos inscriptos. Hay mucha sorpresa porque no creen que sea gratis, pero cuando vienen lo comprueban y se suman. La idea es darle mayor espacio a esta edad en particular para que agarren el deporte de chicos”, explicó.

En relación al objetivo de la propuesta, Gómez fue claro: “Queremos captar otro público de la ciudad, sobre todo chicos. Yo siempre digo que estoy en busca del olímpico, y para eso hay que empezar desde abajo, dándole oportunidades a los más chicos”, remarcó el instructor.

Dojo pantera 3

También brindó detalles sobre el funcionamiento de las clases y los requisitos para sumarse. “Lo único que pedimos es que los chicos vengan con un mayor. Se paga una inscripción inicial para el seguro, pero después la práctica es totalmente gratuita para los más chicos”, indicó.

Por último, remarcó que el Dojo Pantera no solo está enfocado en la competencia, sino también en lo social. “Hay gente que viene a entrenar, a despejarse, a compartir. Se está armando un grupo muy sólido entre chicos y adultos, y eso es lo más importante”, concluyó.

Con esta nueva sede, el Dojo Pantera reafirma su crecimiento en Paraná y apuesta a seguir formando deportistas, pero también personas, en un espacio que combina disciplina, inclusión y proyección deportiva a futuro.

Judo Niños Menores Paraná
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