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Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura

Los controles parentales y las herramientas permiten fijar límites y filtros, pero el diálogo sigue siendo la mejor protección digital.

5 de agosto 2026 · 14:15hs
Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura.

Controles parentales: cómo proteger a niños y adolescentes sin resignar su autonomía digital segura.

Cada vez más niños y adolescentes acceden desde edades tempranas a celulares, tablets y computadoras. Si bien la tecnología ofrece oportunidades para aprender, comunicarse y entretenerse, también los expone a riesgos como contenidos inadecuados, contactos con desconocidos, compras no autorizadas y un uso excesivo de las pantallas.

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En ese escenario, los controles parentales se consolidan como una herramienta para que las familias establezcan límites acordes a cada etapa del crecimiento y promuevan un uso más seguro de los dispositivos. Estas funciones permiten administrar el tiempo frente a la pantalla, restringir contenidos, bloquear aplicaciones, aprobar descargas, limitar compras y programar horarios de descanso, entre otras opciones.

Controles parentales

La mayoría de los sistemas operativos incorpora controles parentales gratuitos. En dispositivos Android, Google Family Link permite supervisar el uso del teléfono o la tablet, controlar las aplicaciones instaladas, establecer límites diarios y localizar el equipo cuando está conectado a Internet.

En el ecosistema de Apple, la función Tiempo en Pantalla ofrece herramientas similares mediante Compartir en Familia, con restricciones de contenido, límites de uso y autorización de compras. Para computadoras con Windows, Microsoft Family Safety facilita la gestión del tiempo frente a la pantalla, el bloqueo de aplicaciones y la generación de informes de actividad.

También existen aplicaciones de terceros, como Qustodio, que amplían las funciones disponibles y permiten administrar desde una misma plataforma dispositivos con diferentes sistemas operativos.

La importancia del acompañamiento

Especialistas en ciudadanía digital coinciden en que ningún control parental garantiza una protección absoluta. Los adolescentes pueden encontrar formas de eludir algunas restricciones o acceder a contenidos desde otros dispositivos, por lo que el acompañamiento de los adultos sigue siendo fundamental.

Por ese motivo, recomiendan complementar estas herramientas con conversaciones sobre privacidad, convivencia digital y prevención de riesgos como el grooming, las estafas o el ciberacoso. Además, aconsejan revisar periódicamente las configuraciones, acordar horarios sin pantallas e interesarse por las aplicaciones y redes sociales que utilizan los chicos.

Más allá de la tecnología, el diálogo y la construcción de confianza continúan siendo las herramientas más eficaces para que niños y adolescentes desarrollen una relación responsable y saludable con el mundo digital.

Controles parentales Niños adolescentes
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