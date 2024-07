WhatsApp: cómo desactivar el círculo azul de Inteligencia Artificial

El chatbot de Meta Llama 3 se activa automáticamente en WhatsApp. No se puede desactivar pero sí minimizar. Cómo hacerlo

La IA de Meta se puede usar en WhatsApp

Meta AI Llama 3 es el asistente impulsado por inteligencia artificial (IA) generativa de Meta, que puede usarse en países seleccionados en las redes sociales y aplicaciones de mensajería de la compañía (WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook) y en la web dedicada.

En el caso de Whatsapp el botón con el círculo azul aparece junto al buscador, arriba de la pantalla, y abajo a la derecha de forma minimizada.

Muchos usuarios se sorprendieron con su aparición y en redes sociales hubo comentarios por las “molestias” de usabilidad que causa, ya que no deja en claro cómo desactivarla o cómo buscar los usuarios de la forma en la que se hacía antes. Muchos desconfían de la privacidad que, a partir de ahora, tendrán sus conversaciones.

Esta función se agregó automáticamente. La propia aplicación asegura que no es posible desactivarla, pero se puede ¿minimizar?

Este chatbot puede participar tanto en chats individuales como grupales, permitiendo que todos los miembros de una conversación vean las interacciones con la inteligencia artificial.

Además de responder consultas y proporcionar información útil, Meta AI puede generar imágenes, hacer listados de las noticias más relevantes del día y participar activamente en las conversaciones.

Meta AI WhatsApp.jpg

Cómo desactivar este círculo azul en WhatsApp

A pesar de las ventajas que ofrece, es posible que algunos usuarios quieran desactivarlo y que no aparezca en la aplicación. Pero esto no es posible. “En WhatsApp, no puedo ser desactivado directamente, ya que soy un servicio integrado en la plataforma”, aseguró el chatbot tras preguntarle.

Si bien no es posible eliminar completamente esta función, existen formas de minimizar su presencia. Una es eliminar el chat:

Abre WhatsApp en tu celular. Accede al chat específico donde estás interactuando con Meta AI. Si Meta AI está configurado como un contacto independiente, simplemente elimina el contacto o deja de interactuar con él. Si Meta AI está en un grupo, solicita al administrador del grupo que lo elimine. Aunque el propio chatbot da una opción “para evitar que aparezca mi mensaje de bienvenida cada vez que abras la aplicación”. Estos son los pasos a seguir: Abre la conversación específica donde has interactuado con Meta AI en WhatsApp. Toca el nombre de la conversación en la parte superior de la pantalla. Esto te llevará a la configuración del chat. Dentro de la configuración del chat, busca la opción “Mostrar mensaje de bienvenida” y desactívala.

De esta forma, no recibirás el mensaje de bienvenida de Meta AI cada vez que abras WhatsApp.

Sin embargo, si necesitas asistencia o deseas interactuar con la inteligencia artificial, siempre puedes enviarle un mensaje en la misma conversación.

meta al tendencias inteligencia artificial.jpg

Para qué puede ser útil Meta AI

La compañía permite probar una actualización impulsada por el nuevo modelo Llama 3.1 405B, con el que incorpora capacidades multilingüísticas y mejora el razonamiento, sobre todo en cuestiones matemáticas y de programación.

Precisamente, esta actualización contribuye a la expansión de la disponibilidad de Meta AI en más países e idiomas. Así, admite ahora también español, portugués, francés, alemán, hindi, escritura hindi romanizada e italiano, y puede usarse en otros 22 países, incluidos Argentina, México, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Camerún, como informa en su blog oficial.

Meta incorpora nuevas herramientas creativas, como ‘Imagine me’ (Imagíname), que genera una imagen con el usuario como protagonista en la escena que solicite mediante una descripción de texto, y que puede encontrarse en pruebas en Estados Unidos. También hay herramientas de edición para añadir, modificar o eliminar elementos de una imagen.

Adicionalmente, la tecnológica ha anunciado que Meta AI está disponible en las gafas inteligentes Ray-Ban Meta y que llegará a partir del próximo mes a los cascos de realidad virtual Quest en en Estados Unidos y Canadá.