Carlos Muñoz vendedor ambulante 2.jpg

Acaba de tramitar en Anses una pensión no contributiva para poder sumar algún recurso y también pide ayuda para tramitar el certificado de Discapacidad en el Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi). Tiene esperanzas que algún funcionario lo oriente para poder gestionar los beneficios que el Estado contempla para este tipo de situaciones.

Cómo ayudar

Para quienes puedan ayudarlo, Carlos Muñoz trabaja todos los días vendiendo bolsitas de residuos en la esquina de Crisólogo Larralde y Avenida de las Américas. Allí se lo puede ubicar. No tiene teléfono porque está prácticamente en situación de calle y casi ciego, "además no podría pagarlo", acota. Allí se lo puede ver con su gorro, su mochila y un carrito de compras con flores donde guarda la poca mercadería que consigue para vender y subsistir. "Ahora me quedo por unos días en la casa de un amigo", "A veces no como. No tengo para comer", apeló.