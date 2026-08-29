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Máximo Paz se prepara para una nueva jornada de encuentro popular

El 11 de octubre, el Paseo del Encuentro de Máximo Paz recibirá una propuesta gratuita con shows, sabores regionales, artesanos y una competencia culinaria.

29 de agosto 2026 · 16:52hs
Máximo Paz se prepara para una nueva jornada de encuentro popular.

Foto: Archivo/UNO

Máximo Paz se prepara para una nueva jornada de encuentro popular.

El próximo 11 de octubre, el Paseo del Encuentro en Máximo Paz será sede de “La Juntada”, una propuesta al aire libre que combinará espectáculos, gastronomía, tradición y actividades para toda la familia. La iniciativa tendrá entrada libre y gratuita y se extenderá durante más de diez horas, desde las primeras horas hasta la noche.

La programación reunirá a vecinos y visitantes de distintos lugares de la región. Habrá música en vivo, concurso de asadores, food trucks y feria de artesanos, con una agenda pensada para permanecer en el lugar durante buena parte del día.

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Primeras figuras confirmadas

La grilla ya cuenta con dos nombres destacados. En el segmento dedicado al folklore se presentará Cuti Carabajal, referente de la chacarera y miembro de una familia estrechamente ligada a la música popular de Santiago del Estero. Su presencia aportará identidad folklórica a una celebración que recupera el espíritu de los grandes encuentros alrededor de la música y la comida.

También estará Sergio Torres, una de las voces más reconocidas de la cumbia santafesina. Con una extensa trayectoria dentro de la música tropical, el artista sumará otro registro sonoro a una jornada que busca reunir expresiones diferentes bajo una misma propuesta.

Las dos confirmaciones permiten anticipar el perfil de “La Juntada”: una convocatoria amplia, con estilos capaces de reunir a públicos de distintas edades. El folklore, la chacarera y la cumbia santafesina tendrán un lugar central, aunque la cartelera todavía no está completa.

Desde la organización anticiparon que en las próximas semanas se conocerán nuevos artistas para ampliar una programación que pretende sostener el carácter popular del evento.

Asadores, sabores y artesanías

La música no será la única protagonista. Una de las actividades previstas para comenzar temprano será el concurso de asadores, una competencia que buscará sumar identidad gastronómica al encuentro. Las condiciones para participar serán comunicadas por los organizadores.

A esa propuesta se agregará un sector de food trucks, con opciones para comer durante la jornada. La oferta gastronómica estará acompañada por una feria de artesanos, que permitirá recorrer puestos y conocer productos elaborados por emprendedores y expositores.

La organización propone así una experiencia que excede el horario de los recitales. La intención es que el público pueda llegar temprano, participar de las actividades, almorzar en el predio, recorrer la feria y quedarse para disfrutar de los espectáculos principales.

Con entrada general gratuita, “La Juntada” buscará aprovechar el carácter abierto del Paseo del Encuentro para ofrecer una alternativa recreativa que reúna gastronomía, cultura y entretenimiento.

Entrada gratuita y sector preferencial

El acceso general al Paseo del Encuentro será libre y gratuito durante toda la jornada. Quienes opten por una ubicación con mayor comodidad frente al escenario podrán acceder al sector preferencial dispuesto para los espectáculos.

Los accesos para ese espacio tendrán un valor inicial de $10.000 correspondiente a la primera tanda. La entrada incluirá silla y lugar en tablón, además de una barra exclusiva para quienes cuenten con el pase preferencial.

La venta se realizará online a través de la ticketera etickets.com.ar. Como el valor informado corresponde a la primera tanda, los interesados deberán consultar disponibilidad y condiciones vigentes al momento de realizar la compra.

Toda la información sobre “La Juntada” se difundirá mediante la cuenta oficial de Instagram @lajuntada.argentina. Allí se anunciarán los nuevos nombres de la grilla, las actualizaciones sobre precios, modalidades de acceso y detalles del concurso de asadores.

Con las primeras confirmaciones de Cuti Carabajal y Sergio Torres, el encuentro comienza a definir una identidad que apuesta por cruzar géneros, generaciones y costumbres. El objetivo será sostener una celebración de larga duración, con propuestas desde temprano y una programación musical que acompañe el cierre.

Máximo Paz Encuentro Popular artesanos
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