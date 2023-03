Trastorno bipolar: por qué es importante quitar el tabú

La bipolaridad o Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) es una enfermedad cuyas causas aún son desconocidas, pero sus consecuencias son graves ya que alcanzan a incapacitar a quienes las padecen. La afección crónica produce episodios maníacos y de euforia que se suceden con etapas depresivas que, en gran parte de los casos, no se logran estabilizar. En muchas ocasiones, la enfermedad no es diagnosticada sino hasta una edad avanzada ya que los episodios no son detectados y, si son leves, pueden pasar desapercibidos.