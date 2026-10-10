Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | funeral

Tiene 80 años, organizó su propio funeral en vida y sorprendió a familiares y amigos

Una mujer de Estados Unidos reunió a 100 invitados para celebrar su vida y organizó su funeral. Hasta una figura de cartón dentro del feretro.

10 de octubre 2026 · 17:33hs
Tiene 80 años

Tiene 80 años, organizó su propio funeral en vida y sorprendió a familiares y amigos.

Una mujer de 80 años decidió romper con las tradiciones y organizar su propio funeral mientras todavía está viva. La protagonista de esta particular historia es Shelvy Neal, una estadounidense que reunió a familiares y amigos en Macon, Georgia, para celebrar su vida y escuchar personalmente los homenajes que habitualmente se realizan después de la muerte.

La ceremonia, que también funcionó como festejo de cumpleaños, contó con alrededor de 100 invitados, una torta temática, discursos y hasta un ataúd. Sin embargo, en su interior no estaba la homenajeada, sino una figura de cartón de tamaño real que la representaba.

Neal bautizó la celebración como “funeral Fomo”, una expresión inspirada en las siglas inglesas Fear Of Missing Out, que significa miedo a perderse algo. Su intención era sencilla: participar de su propia despedida y disfrutar de las palabras de afecto de sus seres queridos.

Una idea que surgió tras la muerte de su esposo

La iniciativa comenzó a tomar forma en marzo, después del fallecimiento de su marido. Según relató Neal a la cadena estadounidense WMAZ, durante una conversación con su hija manifestó que le gustaría estar presente en su propio funeral.

“Le dije: ‘Sabes, me encantaría estar en mi propio funeral’”, recordó. La respuesta de su hija fue determinante: “¿Y por qué no puedes?”. A partir de ese intercambio, ambas comenzaron a planificar una ceremonia que combinara el homenaje tradicional con una celebración por los 80 años de la mujer.

“Se tratará de celebrar a Cristo y mi vida, 80 años de mi vida”, expresó Neal antes del encuentro. “Fue una buena vida”, agregó.

El lugar elegido también tenía un significado especial. La reunión se desarrolló en una propiedad que la mujer y su esposo habían tenido durante aproximadamente 25 años y que vendieron en 2020 a una empresa funeraria.

La operación había incluido una condición particular: la realización de dos funerales, uno para cada integrante del matrimonio. El correspondiente a su marido ya se había concretado y ahora llegaba el turno de Shelvy, aunque de una manera completamente diferente.

Un ataúd, una torta y discursos con humor

La celebración estuvo marcada por situaciones poco habituales para una ceremonia de despedida. Mientras una figura de cartón permanecía dentro del ataúd, Neal recorría el lugar, conversaba con los invitados y disfrutaba de los homenajes.

La mujer llevaba una banda cruzada sobre el pecho con la inscripción “A petición popular”, una muestra del tono humorístico que quiso darle al encuentro.

La torta también estuvo especialmente diseñada para la ocasión. Tenía una escalera que conducía hasta las puertas del cielo y una frase que resumía el espíritu de la fiesta: “Se niega a perderse nada... especialmente su propio funeral”.

Otro cartel reforzaba el concepto elegido por la protagonista: “Fomo: El funeral al que se niega a faltar”.

Uno de los momentos centrales fue el micrófono abierto, que permitió a familiares y amigos compartir recuerdos, anécdotas y mensajes dedicados a la homenajeada.

Antes de la ceremonia, Neal había anticipado que estaba dispuesta a escuchar todo tipo de comentarios, aunque con una advertencia cargada de humor.

“Si quieren, pueden decir cosas malas”, señaló. “Pero yo estaré allí y puede que les corte el micrófono”, agregó entre bromas.

Organizó cada detalle de su despedida

Lejos de limitarse a participar como invitada de honor, la mujer asumió un papel activo en todos los preparativos. Se encargó personalmente de los arreglos florales, intervino como oradora y supervisó la organización de la ceremonia.

Su propósito era compartir un momento especial con sus seres queridos y, al mismo tiempo, evitarles parte de las responsabilidades que suelen acompañar la organización de un funeral.

“Creo que será más fácil para mi familia hacer algo así, pero además, ya sabes, los funerales son divertidos”, explicó. “Y a mí me gusta divertirme”, añadió.

Pese a la magnitud de la celebración, Neal dejó instrucciones claras sobre lo que desea cuando llegue el momento de su fallecimiento.

No quiere que se organice otro funeral ni una nueva ceremonia multitudinaria. Su pedido es que sus familiares realicen únicamente una despedida sencilla junto a la tumba.

Así, la estadounidense convirtió una tradición asociada al duelo en una oportunidad para reunir a sus afectos, escuchar sus palabras y celebrar ocho décadas de vida mientras todavía puede disfrutar de cada homenaje.

funeral Familiares Estados Unidos
Noticias relacionadas
Natalidad en la Argentina: 68% de los hombres quiere ser padre

Natalidad en la Argentina: 68% de los hombres quiere ser padre

El Pentágono planea transmitir en directo la ejecución por fusilamiento de un militar condenado.

El Pentágono planea transmitir en directo la ejecución por fusilamiento de un militar condenado

horoscopo del viernes 9 de octubre de 2026

Horóscopo del viernes 9 de octubre de 2026

Ecoaliados incorporó 10 escuelas y ya suma 32 instituciones educativas en Paraná.

Ecoaliados incorporó 10 escuelas y ya suma 32 instituciones educativas en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Ultimo Momento
Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

Policiales
Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Dejanos tu comentario