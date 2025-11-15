Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

Desde el SMN renovaron la alerta amarilla para la noche del sábado y naranja para este domingo. Abarca todo el territorio provincial.

15 de noviembre 2025 · 17:00hs
Desde el SMN renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo por tormentas fuertes. 

Foto: Archivo UNO

Desde el SMN renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo por tormentas fuertes. 

Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta para todo el territorio provincial, por lluvias y tormentas para este sábado y domingo.

LEER MÁS: SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Los datos del SMN

De acuerdo al alerta amarillo el día sábado por la tarde-noche, casi todo el territorio provincial será afectado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El SMN informó que para este martes se esperan tormentas para una gran parte de Entre Ríos. 

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Este domingo las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 y los 26 grados. La humedad marca 97%, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Prnóstico extendido

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

En tanto de acuerdo al alerta naranja, el día domingo toda la provincia será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta

Es por ello que instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

SMN Alerta amarilla alerta naranja
Noticias relacionadas
Inicia semana con aumento de las temperaturas promedio con mínimas de 15 y máximas de 27, sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico extendido del SMN

SMN: inicia semana sin lluvias y con aumento de temperatura

entre rios: abundante lluvia por la manana y mejora gradual hacia la noche

Entre Ríos: abundante lluvia por la mañana y mejora gradual hacia la noche

El SMN alertó por un doble ciclón tropical que impactaría en Entre Ríos.

SMN: alertan por un "doble ciclón tropical" que impactaría en Entre Ríos

fallecio geronimo marsilli, el bebe de chajari que habia recibido un trasplante de higado

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Ver comentarios

Lo último

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Ultimo Momento
Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

Policiales
Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Ovación
El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

La provincia
SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Dejanos tu comentario