SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

Desde el SMN renovaron la alerta amarilla para la noche del sábado y naranja para este domingo. Abarca todo el territorio provincial.

Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta para todo el territorio provincial, por lluvias y tormentas para este sábado y domingo.

De acuerdo al alerta amarillo el día sábado por la tarde-noche, casi todo el territorio provincial será afectado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

En tanto de acuerdo al alerta naranja, el día domingo toda la provincia será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta

Es por ello que instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.